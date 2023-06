Sprytny ruch prezydent Łodzi. „PiS i tak zapłaci za zabiegi in vitro”

W najbliższą sobotę PiS chce z przytupem ogłosić kolejne propozycje programowe. Konwencja miała odbyć się w Łodzi, na co zareagowała rządząca miastem Hanna Zdanowska, która związana jest z PO. Zapewniła, że „nie zabroni” organizacji konwencji w należącej do miasta Atlas Arenie, jednak zapowiedziała, że dochód przeznaczy na miejski program in vitro. „Cieszę się, że zło możemy przekuć w dobro” – napisała w mediach społecznościowych. W poniedziałek szef sztabu PiS Joachim Brudziński ogłosił zmianę planów partii.

Konwencja ma się odbyć na Dolnym Śląsku, dokąd polityków PiS – według Brudzińskiego – zaprosili mieszkańcy. Okazuje się jednak, że taki unik nie sprawi, że PiS nie zapłaci za wynajem Atlas Areny. Podczas konferencji prasowej Hanna Zdanowska potwierdziła, że umowa na wynajem hali została podpisana, a do obiektu przyjechały już ciężarówki ze sprzętem. – Ponieważ umowa, która została podpisana, zawiera w sobie kary umowne, w związku z czym PiS i tak zapłaci za zabiegi in vitro, które w ramach tej obietnicy zamierzamy zrealizować – stwierdziła.

Zdanowska dziękuje Brudzińskiemu

Prezydent Łodzi nie chciała zdradzić, jak wysokie są kary umowne, ale zapewniała, że miasto przekaże 150 tysięcy złotych na zabiegi in vitro. – Będzie to kilkadziesiąt zabiegów, więc spora część łodzian będzie usatysfakcjonowana, przede wszystkim ci rodzice, którzy będą mogli wejść na listę oczekujących – zapowiedziała Zdanowska. Dziękowała również Joachimowi Brudzińskiemu. – Obchodzimy 600-lecie naszego miasta i chcemy, żeby bardzo dużo się działo, w związku z czym te utrudnienia, które mogłaby spowodować kongres PiS-u, ominą Łódź, więc jest to dla nas dobra wiadomość – powiedziała.

Zdanowska została również zapytana, czy jej zdaniem decyzja, że pieniądze za wynajem Atlas Areny miasto przekaże na program in vitro, wpłynęła na ruch PiS. – Trudno jest mi powiedzieć, co myśleli politycy PiS. Tak czy tak sfinansowali zabiegi in vitro i to jest dla mnie najważniejsze – podsumowała.

