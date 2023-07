Kłopotek dla „Wprost”: Boję się, że zamiast do Częstochowy, pojadę z pielgrzymką pokutną do Lichenia

Eliza Olczyk, Wprost: Podobno jest pan gorącym zwolennikiem wspólnego startu w wyborach trzech formacji – Koalicji Obywatelskiej, PSL i Polski 2050. A przecież Ludowcy już zdecydowali, że idą do wyborów tylko z Szymonem Hołownią.

Eugeniusz Kłopotek: Trzeba odsunąć PiS od władzy. A żeby to zrobić, to trzeba iść razem, a nie każdy z osobna. Jeżeli ktoś mi mówi, że spotkamy się po wyborach i wtedy wszystko uzgodnimy, to ja w to nie wierzę. Raczej sądzę, że będzie to wyglądało następująco: po godz. 21 w dniu wyborów PiS będzie miało najlepszy wynik sondażowy, później potwierdzi to PKW podając oficjalne wyniki wyborów. Jarosław Kaczyński dobierze sobie Konfederację do koalicji rządzącej, bo ta już nie wyklucza wspólnych rządów z PiS. A gdyby zabrakło jeszcze kilku głosów, to się je kupi i będzie posprzątane.

20 lat siedziałem w Sejmie, to wiem jak to wygląda.

Jedyna szansa na odsunięcie PiS od władzy, to bycie tym pierwszym w dniu wyborów o godz. 21. Sama Platforma, obawiam się, nie jest w stanie pokonać PiS-u. Trzeba jej pomóc. Jeżeli Nowa Lewica chce iść samodzielnie, to niech idzie ale pozostałe partie KO, PSL i Polska 2050 powinny pójść razem, wygrać wybory i doprosić lewicę do koalicji. Może by już wystarczyło mandatów do większości.

Dlaczego nie doszło do porozumienia w sprawie tej jednej listy wyborczej?

Zamarzyła się nam trzecia opcja, którą nazwaliśmy Trzecią Drogą. Dwaj stosunkowo młodzi liderzy nawiązali nić sympatii i przyjaźni – myślę o moim prezesie Władysławie Kosiniaku-Kamyszu i Szymonie Hołowni. Postanowili spróbować powalczyć razem o mandaty. Liczyli na to, że zbudują poparcie dla tej inicjatywy rzędu kilkunastu procent i na początku na to się zanosiło. Niestety teraz notowania Trzeciej Drogi sytuują się między 7 a 10 proc. To my mieliśmy decydować jak będzie wyglądać przyszłość kraju. Tymczasem przekalkulowaliśmy.