Ponad połowa Polaków źle ocenia sytuację w kraju. Grupa niezadowolonych rośnie

We wrześniowym badaniu CBOS odsetek niezadowolonych z kierunku zmian, które dokonują się w Polsce, wzrósł do 51 proc. Nie zmienił się za to odsetek zadowolonych. Tylko co czwarty badany stwierdził, że sytuacja może się poprawić.

„Po poprawie ocen ogólnej sytuacji w kraju zarejestrowanej w sierpniu, we wrześniu w niewielkim stopniu przybyło niezadowolonych z kierunku zmian dokonujących się w kraju” – poinformował CBOS. Jak się okazuje, 51 proc. badanych w sondażu było niezadowolonych z kierunku zmian. To wzrost o 3 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania. 25 proc. uznało, że sytuacja zmierza w dobrym kierunku (wzrost 1 pkt. proc.), a 14 proc. nie miało na ten temat zdania (spadek o 4 pkt. proc.) CBOS informuje, że zadowolone z kierunku zmian są najczęściej starsze osoby, mieszające na wsi, gorzej wykształcone i o niższych dochodach oraz dobrze oceniające warunki materialne swoich gospodarstw domowych. „W grupach społeczno-zawodowych ponadprzeciętnie często są to emeryci, a w dalszej kolejności – rolnicy i renciści” – zauważa CBOS. Z drugiej strony najrzadziej zadowoleni z kierunku zmian są uczniowie, studenci, przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści z wyższym wykształceniem. Jak czytamy dalej, nieznacznie zmieniła się ocena sytuacji politycznej w Polsce. 20 proc. badanych (o 1 pkt. proc. mniej niż w sierpniu) sytuację polityczną ocenia dobrze, a źle – 47 proc. (bez zmian). Jako ani dobrą, ani złą, sytuację uznaje 29 proc. badanych (wzrost o 2 pkt. proc.), zaś zdania nie miało 4 proc. (o 2 pkt. proc. mniej). Poza tym 25 proc. badanych uważa, że sytuacja się poprawi, 33 proc. jest zdania, że się nie zmieni, a 26 proc. twierdzi, że się pogorszy. 16 proc. nie miało na ten temat zdania. PiS wygrywa, ale opozycja ma większy powód do zadowolenia Według najnowszego sondażu, zrealizowanego przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski, na czele stawki wciąż utrzymuje się Zjednoczona Prawica. Chęć oddania głosu na PiS wraz z koalicjantami deklaruje 33,8 proc. respondentów. Oznacza to, że notowania partii rządzącej wzrosły o jeden punkt procentowy względem poprzedniego badania. Wzrost zaliczyła także plasująca się na drugim miejscu Koalicja Obywatelska – o 1,8 pkt. proc. do poparcia na poziomie 28,1 proc. Sondażowe podium zamyka Trzecia Droga, na którą głos oddałoby 9 proc. badanych. Czwarte miejsce przypadło Konfederacji, popieranej przez 8,8 proc. respondentów (spadek o 0,7 pkt. proc.), o 0,7 pkt. proc. W Sejmie znalazłaby się jeszcze Lewica z wynikiem 8,7 proc., czyli o 1,5 pkt. proc. mniej niż w poprzednim badaniu. Czytaj też:

