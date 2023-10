Zagadkowe billboardy WOŚP na ulicach polskich miast. „Pokonajmy to zło!”

Na ulicach polskich miast pojawiły się billboardy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Widać na nich ogromny napis: „Polacy! Pokonajmy to zło”. Niżej autor plakatu umieścił hasło „Wygramy” – ostatnie dwie literki - „MY” – są w kolorach polskiej, biało-czerwonej flagi.

Obok widnieje ogromne logo WOŚP, a poniżej słowa „z sepsą” oraz „ogólnopolski program walki z sepsą”. Warto podkreślić, że billboarda z hasłem „WygraMY”, na których litery „MY” mają barwy biało-czerwone, nie są niczym nowym. Fundacja Jurka Owsiaka w taki sam sposób zapraszała m.in. na 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2021 roku, kiedy to zmagaliśmy się z pandemią koronawirusa.

Jurek Owsiak na Marszu Miliona Serc

Szef WOŚP niespodziewanie pojawił się w niedzielę 1 października na Marszu Miliona Serc. – Wyglądacie przepięknie, chciałbym wam powiedzieć, że jesteście wspaniałymi, cudownymi Polakami, którzy przyjechali tutaj, aby o tej Polsce mówić — powiedział Jurek Owsiak. — Za moment wyruszycie. Będziemy mieć dwie godziny lub więcej, żeby ze sobą pogadać, żeby się do siebie uśmiechnąć. Miejcie ten spacer głęboko w sercu, aby później 15 października spotkać się przy urnach — dodał.

Lider WOŚP zwrócił się także do kobiet z apelem o głosowanie. – To jest nasz kraj. To jest piękny, cudowny moment, aby o tym kraju jeszcze bardziej mówić, żeby go tulić do serca, tak, jak my go tulimy do serca. Pomachajmy całemu światu i ruszamy! Kocham was za to, że tu jesteście! – dodawał.

Jurek Owsiak: Nie nadzieja, a przekonanie, że wygramy

Po zakończeniu Marszu Miliona Serc szef WOŚP zamieścił mocny wpis w mediach społecznościowych. „Nadzieja to mało, bo na usta ciśnie się już nie nadzieja, a przekonanie, że wygramy. Ogrom niezwykle serdecznych, uśmiechniętych i przyjaznych sobie ludzi – nas, Polaków, którzy skorzystali z tego zaproszenia i przyjechali z całej Polski” – napisał Jurek Owsiak.

„Byłem szczęśliwy, że mogłem dołączyć do tego marszu i powiem Wam, że na scenie poczułem się jak na Najpiękniejszym Festiwalu Świata. Mówiłem do ludzi, którzy chcieli tu być i wiedzieli, dlaczego tu są – łączy nas wszystkich ogromna miłość do Polski” – stwierdził apelując o udział w wyborach parlamentarnych 15 października.

Czytaj też:

Donald Tusk opublikował nagranie z Marszu Miliona Serc. „Kocham was!”Czytaj też:

Marsz MIliona Serc, czyli turbodoładowanie dla kandydatów KO. Tusk wspiera Trzecią Drogę