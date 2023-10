Decyzja zapadła. W Ukrainie nie będzie możliwości głosowania w wyborach 15 października

402 – tyle zagranicznych obwodów do głosowania w wyborach parlamentarnych 15 października utworzono poza granicami RP. Głosować będzie można nawet w Mongolii, Kuwejcie, Panamie, Nowej Zelandii, Wietnamie czy Wenezueli, ale nie w Ukrainie. Tak wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z 14 września 2023 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu dla obywateli polskich przebywających za granicą. Nasze źródła są zgodne: tu nie ma drugiego dna, to tylko względy bezpieczeństwa.

Do wyborów parlamentarnych zostały niespełna dwa tygodnie, dlatego odpowiednio wcześniej ustalone zostały zagraniczne punkty głosowania. To 402 miejsca w kilkudziesięciu krajach. Oczywiście Ukraina nie jest jedynym krajem, którego na liście nie ma. Nie ma tam m.in. Rosji, Sudanu, Syrii, Jemenu, Libii, czy Kongo albo Zimbabwe, ale jest i Armenia, i Azerbejdżan, i Białoruś, i Iran czy Irak. Jeśli o bezpieczeństwie mowa, to akurat temat dyskusyjny, zarówno w tych krajach, w których obwody utworzono, jak i w tych, w których ich nie ma.