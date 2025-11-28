Polityczne trzęsienie ziemi w Ukrainie. Szef kancelarii Zełenskiego rezygnuje

Zgodnie z informacją podaną przez agencję Reutera, prezydent Ukrainy przyjął dymisję Jermaka. Wołodymyr Zełenski w oświadczeniu zaznaczył, że „nie chce, aby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości w sprawie Ukrainy”.

– Dlatego dziś podjęte zostały kolejne decyzje wewnętrzne. Szef biura Andrij Jermak podał się do dymisji – oznajmił. Dodał, że jutro przeprowadzi konsultacje z „osobami, które mogą stanąć na czele tej instytucji”.

Przypomnijmy, że służby NABU i SAP (czyli Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy i Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej) przeprowadziły w piątek przeszukanie w mieszkaniu Jermaka. Został objęty dochodzeniem NABU w sprawie korupcji pod kryptonimem Midas.

Czytaj też:

Bliski koniec wojny w Ukrainie? Od Polaków bije pesymizm. Sondaż dla „Wprost”Czytaj też:

Wielka gra o Ukrainę. Będzie alternatywa dla amerykańskiego planu