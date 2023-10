Dostęp do legalnej aborcji będzie łatwiejszy? Temat wrócił po wyborach

W czerwcu tego roku, jeszcze w czasie, gdy ministrem zdrowia był Adam Niedzielski, powołany został zespół do spraw opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży.

Była to reakcja na śmierć 33-letniej Doroty z Bochni, która w piątym miesiącu ciąży trafiła do szpitala w Nowym Targu. Pacjentka zmarła w placówce z powodu wstrząsu septycznego, do którego doszło po obumarciu płodu.

Celem zespołu miało być opracowanie wytycznych dotyczących sytuacji, gdy ciąża zagraża życiu i zdrowiu kobiety. Jednym z elementów miały być także zagrożenia dla zdrowia psychicznego kobiet. Jednak ostatecznie, jak informowała „Rzeczpospolita” prace zostały wstrzymane przez nacisk środowisk pro-life na czele z Kają Godek oraz stanowisko Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski. Wytyczne opracowano, ale nie chciano poruszać drażliwego tematu przed wyborami.

Wytyczne ws. aborcji. Zespół wznowi prace?

Teraz dziennik informuje, że na drugi tydzień listopada zwołano posiedzenie zespołu w Ministerstwie Zdrowia ds. opracowania wytycznych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży. Według „Rz” można to odczytać jako „odważny gest” PiS, biorąc pod uwagę, że fundacja Kai Godek oraz inne organizacje pro-life zasypały ministerstwo petycjami z protestem w sprawie publikacji wytycznych.

Protest organizacji pro-life budzi m.in. fakt, że wytyczne będą dotyczyć przesłanki ws. zdrowia psychicznego ciężarnych pacjentek. Już w 2022 roku, jeszcze przed publikacją wytycznych, legalnych aborcji w Polsce było 161, co oznacza pięciokrotny wzrost w porównaniu z 2021 rokiem. Prawdopodobnie powodem może być coraz częstsze sięganie po przesłankę dotyczącą zdrowia psychicznego.

– O zdrowiu psychicznym będzie w wytycznych mały fragment i trudno ocenić, czy wpłynie on na obecną praktykę – powiedział anonimowo ekspert, który śledzi prace w resorcie zdrowia. – Poza tym wszyscy skupiają się na zdrowiu psychicznym, a tymczasem większe znaczenie może mieć któreś z zawartych w wytycznych kryteriów ginekologicznych – dodał.

