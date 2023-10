Wybuch studzienek w Warszawie. Ranne trzy osoby

Podczas prac w kanałach przy ul. Annopol na warszawskiej Białołęce doszło do eksplozji. Ranne zostały trzy osoby, które aktualnie przebywają one w szpitalu. Do zdarzenia doszło w czwartek, 26 października, przed godz. 16:00. Wtedy też wezwanie otrzymały służby. Zamknięte pozostają pobliskie ulice. Występują także utrudnienia w kursowaniu autobusów i tramwajów, które zostały przekierowane na objazdy.

Wybuch na warszawskiej Białołęce

Z informacji uzyskanych przez Gazetę Wyborczą wynika, że eksplozja miała miejsce na styku ulicy Annopol i przecinającej ją Inowłodzkiej. Nie wykluczony jest jej związek z przebudowami prowadzonymi tam na potrzeby nowej linii tramwajowej. Według wstępnych informacji doszło do wybuchu w jednej z przebudowywanych komór.

– Wybuch nastąpił na kanale ogólnospławnym na wysokości adresu Annopol 3. Był spektakularny. Obecnie na tym odcinku prowadzona jest przebudowa komór na potrzeby budowanej linii tramwajowej – przekazała Gazecie Wyborczej Jolanta Maliszewska, zastępczyni rzecznika prasowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.

Eksplozja miała miejsca podczas prac spawalniczych

Do wybuchu miało dojść podczas prac spawalniczych. Jak informuje TVN Warszawa, potwierdza to st. asp. Bogdan Smoter, z zespołu prasowego Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy. – Tam prowadzone są prace ziemne w kanale. Ze wstępnych informacji wynika, że do wybuchu doszło podczas prac spawalniczych. Doprowadził on do wyrwania pokryw studzienek kanalizacyjnych. Trzy osoby zostały poszkodowane, są pod opieką zespołu ratownictwa medycznego – przekazał Smoter.

