Nie żyje wybitny lekarz. Był związany z Centrum Zdrowia Dziecka

Profesor Mieczysław Szalecki urodził się 25 kwietnia 1954 roku w Kielcach. Jego edukacja rozpoczęła się w V Liceum Ogólnokształcącym imienia księdza Piotra Ściegiennego w Kielcach, gdzie w 1973 roku zdobył maturę. Kolejnym etapem jego edukacji były studia lekarskie na Akademii Medycznej imienia Mikołaja Kopernika w Krakowie, które ukończył w 1979 roku.

Od samego początku swojej kariery zawodowej, Mieczysław Szalecki był związany ze szpitalem dziecięcym w Kielcach, gdzie pełnił wiele ważnych funkcji. Pracował tam jako ordynator Oddziału Obserwacyjno-Diagnostycznego w latach 1992-1999, a następnie na Oddziale Endokrynologiczno-Diabetologicznym. W 1992 roku został mianowany dyrektorem Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego, gdzie przez wiele lat pracował na rzecz poprawy opieki medycznej nad dziećmi w regionie.

W 2000 roku został konsultantem w Klinice Endokrynologii Instytutu Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, a w 2011 roku objął stanowisko kierownika Kliniki Endokrynologii i Diabetologii, co spowodowało jego odejście ze szpitala dziecięcego w Kielcach.

Jego pasja do medycyny była nie do podważenia, co potwierdzają liczne osiągnięcia zawodowe. Profesor Szalecki uzyskał pierwszy stopień specjalizacji z pediatrii w 1983 roku, a drugi – w 1989 roku. W 1996 roku zdobył specjalizację z endokrynologii. W 1991 roku uzyskał stopień naukowy doktora na macierzystej uczelni. W 2011 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie habilitację uzyskał w Instytucie Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka.

W stolicy Polski, Mieczysław Szalecki kierował od 2011 roku Kliniką Endokrynologii i Diabetologii. Ponadto, był zatrudniony na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego na stanowisku Profesora, gdzie kierował Zakładem Pediatrii, Pielęgniarstwa Pediatrycznego i Społecznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Ostatecznie, w 2019 roku, odebrał nominację profesorską w Belwederze.

Profesor Mieczysław Szalecki pozostawił niezatarte ślady w dziedzinie pediatrii i endokrynologii. Jego praca, oddanie, i pasja do medycyny były nieocenione. Jego śmierć to nie tylko ogromna strata dla rodziny i przyjaciół, ale również dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Jego dziedzictwo w postaci osiągnięć naukowych i medycznych będzie trwać długo w pamięci tych, którzy mieli zaszczyt poznać i współpracować z tym wybitnym lekarzem pediatrą. Profesor Mieczysław Szalecki pozostanie w pamięci jako wyjątkowy i oddany lekarz, który poświęcił swoje życie niesieniu pomocy chorym dzieciom.

