Atak zimy w Polsce. Temperatura może spaść do -17 stopni. Znamy prognozę na najbliższe dni

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed spadkiem temperatury. Alarmy pierwszego stopnia dotyczą woj. dolnośląskiego (w powiatach: kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, Jelenieej Góry, karkonoskim), opolskiego (w powiatach: głubczyckim, prudnickim, nyskim), śląskiego (w powiecie żywieckim) i małopolskiego (w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, myślenickim, limanowskim, Nowym Sączu, nowosądeckim, gorlickim).

Jak podaje IMGW, miejscami prognozuje się temperaturę minimalną od -17°C do -15°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 10 km/h. W prognozie pogody widać opady śniegu, jednak nie będą one już tak intensywne jak dotychczas. Tylko w nielicznych miejscach kraju temperatura maksymalna nieznacznie przekroczy zero stopni.

Prognoza pogody na przyszły tydzień. Czy będzie padać śnieg?

Poniedziałek przyniesie zmienne zachmurzenie. Na Pomorzu oraz miejscami w rejonie Mazowsza i Podlasia spadnie do 1-2 cm śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od -5℃ na Suwalszczyźnie do 1℃ na Pomorzu Gdańskim. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku południowego i zachodniego.

Na wtorek prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, a śnieg przelotnie popada w rejonie Dolnego Śląska. Temperatura maksymalna osiągnie od -3℃ na Suwalszczyźnie do 1℃ na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Środa zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. Opady śniegu wystąpią w zachodnich regionach. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2℃ na Suwalszczyźnie do 1℃ na Pomorzu. Będzie wiać słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr.

Czwartek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Śnieg będzie padać na Mazurach i Podlasiu. Temperatura maksymalna wyniesie od -3℃ w rejonie Podlasia do 0℃ na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z południowego wschodu.