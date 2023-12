Prokuratura reaguje na działania Grzegorza Brauna. Wszczęto postępowanie

Kancelaria Sejmu poinformowała o założeniu do Prokuratury Krajowej przez jej szefa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jacek Cichocki wyjaśnił, że 12 grudnia w holu głównym na I piętrze gmachu Sejmu na wniosek dyrektora Chabad Lubawicz Polska Rabina Shalom Dov Ber Stamblera odbyła się uroczystość zapalenia menory Chanukowej. Wszystko miało miejsce za zgodą marszałka Sejmu.

Szef Kancelarii Sejmu tłumaczy w zawiadomieniu, że „uroczystość została zakłócona przez Grzegorza Brauna, który przy pomocy gaśnicy proszkowej zgasił świece Chanukowe, a następnie skierował strumień środka gaśniczego w kierunku uczestniczącej w uroczystości Magdaleny Gudzińskiej-Adamczyk, próbującej zapobiec temu czynowi”.

Zawiadomienie ws. Grzegorza Brauna. „Rażące naruszanie”

Zdaniem Cichockiego powyższe zachowanie posła Konfederacji „stanowiło rażące naruszanie spokoju i porządku na terenie pozostającym w zarządzie Kancelarii Sejmu”, niezgodne z Regulaminem Sejmu. W związku ze swoim działaniem Prezydium Sejmu obniżyło Braunowi uposażenie poselskie.

Szef Kancelarii Sejmu uważa, że zachowania posła Konfederacji mogą być kwalifikowane jako „czyny stanowiące przestępstwo przeciwko wolności sumienia i wyznania, przeciwko czci i nietykalności cielesnej oraz przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu”. „Jednocześnie informuję, że powyższe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego Straży Marszałkowskiej. Na żądanie Prokuratury Straż Marszałkowska udostępni zapis z monitoringu” – zakończył Cichocki.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformował o wszczęciu postępowania z urzędu – poinformował Polską Agencję Prasową jej rzecznik Szymon Banna. „Aktualnie trwają czynności procesowe, w trakcie których zabezpieczany jest materiał dowodowy” – dodał.

Konfederacja o Grzegorzu Braunie

Konfederacja w mediach społecznościowych poinformowała o podjęciu przez Klub Poselski uchwały potępiającej zachowanie Brauna. „Tolerancja wyznaniowa to piękny składnik tego co kocham w polskiej tradycji i tożsamości. Działania Brauna to szkodzenie wizerunkowi Polski i polskiej racji stanu, a także ciężkiej pracy koleżanek i kolegów z Konfederacji. Nie można tego tolerować” – skomentował Przemysław Wipler. Przeciwko uchwale był Włodzimierz Skalik z Konfederacji Korony Polskiej Brauna.

