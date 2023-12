Rząd Donalda Tuska został zaprzysiężony przez Andrzeja Dudę. Premier złożył kontrasygnatę

O godz. 9.00 w Pałacu Prezydenckim doszło do spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Tuskiem ws. jego zaprzysiężenia na premiera. Na stanowiska zostali również powołani ministrowie. – Warto być Polakiem, warto by naród Polski i jego państwo trwały w Europie. Znacie państwo znakomicie i pamiętacie te słowa, przypominam je i przytaczam każdemu kolejnemu rządowi – powiedział Duda.

Prezydent podkreślił, że ministrowie reprezentują Polskę jako władza wykonawcza. – Gratuluję państwu zdeterminowania, żeby walczyć o ten wynik i wziąć się za polskie sprawy. Od dzisiaj dzierżymy je wspólnie – mówił. Duda zapewnił, że rozmawiał z Tuskiem i „nie ma między nimi rozbieżności ws. podziału kompetencji władzy wykonawczej”.

Przemówienie Andrzeja Dudy

– Dla mnie kilka spraw jest bardzo prostych. To, o czym wspomniałem, przede wszystkim trwanie RP, jej suwerenność. Nie tylko jej trwanie na mapie Europy, ale by mogła o sobie decydować. Nie mam wątpliwości, że nasi rodacy tego oczekują, że będą sami decydować – przekonywała głowa państwa. Duda zwrócił uwagę na politykę zagraniczną, dbałość o wschodnią flankę i zachowania bezpieczeństwa Polski przez sojusze.

Prezydent zapewnił, że jest otwarty na współpracę, pomimo tego, że wszyscy pochodzą z różnych obozów politycznych. Duda przytoczył jego wspomnienia z Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Chwalił, że były tam prowadzone merytoryczne rozmowy. Głowa państwa zaproponowała zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego na przyszłą środę. Duda na koniec zapewnił, jest otwarty na współpracę w różnych aspektach.

Donald Tusk pozytywnie przyjął deklarację prezydenta

Tusk w swoim przemówieniu nawiązał do rocznicy stanu wojennego. Wspomniał o sytuacji z jego młodości, kiedy był gotowy bronić Stoczni Gdańskiej. – Kiedy chodzi o Ojczyznę, o wolność, o prawa człowieka, to Polki i Polacy nigdy się nie poddają, nigdy nie kapitulują, nawet jeśli sprawa jest beznadziejna – przyznał premier. Lider PO z entuzjazmem przyjął deklarację o woli współpracy ze strony Dudy.

– Każdy, kto chce działać w zgodności z przysięgą, będzie przez nas mile widziany. To nie są tylko słowa roty, to jest nasze obywatelskie wyznanie wiary, to motto, które jest dla nas wszystkich wielkim zobowiązaniem – dodał Tusk. Premier podkreślił, że ministrowie składali ślubowanie przed obywatelami i to oni będą ich rozliczać z działań. Tusk zapewnił, że „wierność postanowieniom konstytucji to będzie znak firmowy tej ekipy, nowego rządu”.

Skład rządu Donalda Tuska

Wicepremierami w rządzie Tuska będą Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Krzysztof Gawkowski. Lider PSL obejmie też stanowisko ministra obrony narodowej, a polityk Lewicy ministra cyfryzacji. Adam Bodnar będzie ministrem sprawiedliwości, Radosław Sikorski szefem MSZ, a Adam Szłapka ministrem ds. UE. Bartłomiej Sienkiewicz zostanie ministrem kultury i dziedzictwa narodowego.

MSWiA pokieruje Marcin Kierwiński, a resortem finansów Andrzej Domański. Na czele Ministerstwa Aktywów Państwowych stanie Borys Budka. Ministrem sportu i turystyki będzie Sławomir Nitras, a Barbara Nowacka weźmie odpowiedzialność za edukację. Dariusz Wieczorek zostanie ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, a Izabela Leszczyna ministrem zdrowia. Ministerstwem Infrastruktury pokieruje Dariusz Klimczak, a resortem rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypadło Czesławowi Siekierskiemu. Paulina Hennig-Kloska obejmie nadzór nad Ministerstwem Klimatu i Środowiska, a Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nad resortem funduszy i polityki regionalnej. Tomasz Siemoniak został ministrem koordynatorem służb specjalnych.

Członkiem rządu będzie też Marzena Okła-Drewnowicz, która otrzymała Ministerstwo ds. Polityki Senioralnej. Katarzyna Kotula jako minister-członek Rady Ministrów obejmie nadzór nad Ministerstwem ds. Równości, a Agnieszka Buczyńska nad resortem ds. społeczeństwa obywatelskiego. Szefem Kancelarii Premiera został Jan Grabiec. Z kolei Maciej Berek będzie przewodniczącym Komitetu Stałego rządu.

