Sylwester w Zakopanem. Młody turysta zaatakowany nożem, mężczyzna wypadł z okna

Nowy Rok na Równi Krupowej w Zakopanem przywitało około 45 tysięcy turystów. Sylwester zabezpieczało blisko 300 funkcjonariuszy z całego woj. małopolskiego. Policja już kilka godzin po północy wstępnie podsumowała imprezę. Początek dnia upłynął funkcjonariuszom pod znakiem zabezpieczania dojazdu turystów na koncert.

W kulminacyjnym momencie przed sceną znajdował się komplet widzów tj. 30 tysięcy osób. Z kolei w pobliżu, na Równi Krupowej, dodatkowo bawiło się blisko 15 tysięcy turystów. Podczas zabezpieczenia imprezy policja nie odnotowała poważniejszych zdarzeń. W rejonie Krupówek i na obrzeżach centrum Zakopanego dochodziło jednak do licznych awantur i bójek z udziałem pijanych i agresywnych osób.

Sylwester w Zakopanem. Policja podsumowała interwencje: nasiliły się po koncercie

„Zdarzenia te nasiliły się ok. godziny 1.00, kiedy koncert się zakończył. Tłum podekscytowanych turystów ruszył na Krupówki. W powiecie tatrzańskim od 18.00 do 4.00 odnotowaliśmy, aż 83 różnego typu interwencje. Wielu nietrzeźwym osobom policjanci pomagali odnaleźć miejsce zakwaterowania, a innych przypadkach zatrzymywali do wytrzeźwienia, ratując przed wychłodzeniem. Interweniowaliśmy wobec niebezpiecznego odpalania fajerwerków oraz ich sprzedawców” – czytamy.

Funkcjonariusze zatrzymali kilka osób do wyjaśnienia spraw kryminalnych, w tym dwóch mężczyzn z Mazowsza, którzy mogą mieć związek ze zranieniem nożem młodego turysty. W Kościelisku mężczyzna wypadł z okna na drugim piętrze pensjonatu. Około godz. 1.30 w Białym Dunajcu wybuchł pożar budynku mieszkalnego. Wszystkie osoby zostały jednak ewakuowane na czas. Kolejne godziny upłynęły policjantom pod znakiem reakcji na liczne zakłócenia porządku publicznego i awantury.

