Nowy cennik reklamowy TV Republika szokuje. Dane mówią same za siebie

Wyniki oglądalności TV Republika przyczyniły się również do podwyższenia stawek za czas reklamowy. Wzrost był nawet 22-krotny. Najwięcej trzeba zapłacić za 30-sekundowy spot przy głównym wydaniu programu informacyjnego „Dzisiaj” we wtorek – do 12 tys. zł.

W TVP po przejęciu nowej władzy zaczęły się nowe porządki. Pracownicy dawnej Telewizji Publicznej znaleźli zatrudnienie w TV Republika. Chodzi m.in. o Danutę Holecką czy Michała Rachonia. Głośne nazwiska i przekaz telewizji Tomasza Sakiewicza przyciągnęły widzów przed telewizory. Na początku grudnia do momentu przerwania emisji telewizji publicznej TV Republika oglądało średnio 5 806 widzów. Z kolei od 20 do 28 grudnia średnia minutowa widownia wyniosła 168 350 osób. Wraz ze zwrotem oglądalności zmianie uległy stawki za czas reklamowy, które podwyższono właśnie nawet 22-krotnie – informują Wirtualne Media. Za sprzedażą oferty reklamowej TV Republika stoi Polsat Media. Dla przykładu w starej wersji cennika stawka za 30-sekundowy spot w każdym paśmie wynosiła 550 zł. TV Republika wykorzystuje sukces „Dzisiaj”, m.in. z Danutą Holecką

Teraz oferta jest zróżnicowana w zależności od programu czy dnia. Dla przykładu przy „Dzisiaj” – głównym wydaniu programu informacyjnego w TV Republika – cena wynosi nawet 12 tys. zł. W tygodniu najniższa stawka jest w środę – 10,5 tys. Stawki w weekend zaczynają się od 4,8 tys. zł. Z kolei emisja w paśmie po godz. 17. waha się między 9,3 a 9,6 tys. zł, a między godz. 18 i 20 wynosi 8,7 tys. zł. Za reklamę przy wieczornym cyklu Jacka Sobali „Mówi się…” startującym o 21:15 trzeba zapłacić 6,6 tys. zł. Z kolei cena za reklamę przy porannym programie „Michał Rachoń. #Jedziemy” kosztuje maksymalnie 3,9 tys. zł. TV Republika traci reklamodawców Po skandalicznej wypowiedzi Jana Pietrzaka decyzję o zaprzestaniu emitowania reklam w TV Republika podjęła IKEA. Podobnie podstąpił mBank, po innych szokujących słowach Marka Króla. To może nie być koniec, bo nad zakończeniem współpracy marketingowej zastanawia się Grupa Żabka. Czytaj też:

