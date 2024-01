Policja weszła do Pałacu Prezydenckiego. Zatrzymano Kamińskiego i Wąsika

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik pojawili się we wtorek na spotkaniu z Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim, a potem wyszli do dziennikarzy i wrócili do budynku. Przez kolejne kilka godzin przebywali w budynku. W końcu wieczorem pojawiła się informacja o ich zatrzymaniu.

Kamiński i Wąsik zatrzymani. Policja weszła do Pałacu Prezydenckiego

„Zatrzymani zgodnie z poleceniem sądu” – napisał w portalu X wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, potwierdzając informację o zatrzymaniu Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Politycy PiS zostali przewiezieni na komendę policji przy ul. Grenadierów w Warszawie.

Informację potwierdziła też warszawska policja. „W nawiązaniu do wcześniejszej wiadomości, informujemy, że zgodnie z nakazem sądu, osoby, których dotyczyły dyspozycje, zostały zatrzymane” – czytamy w komunikacie warszawskiej policji w portalu X.

Według informacji przekazywanej przez TV Republika i portal wPolityce.pl zatrzymanie miało miejsce w Pałacu Prezydenckim. Jak informuje portal wPolityce.pl, w przypadku zatrzymania Macieja Wąsika funkcjonariusze weszli do jednego z gabinetów, zabrali politykowi telefon i wyprowadzili go.

O zatrzymaniu obu polityków informuje portal TVN24.pl. Reporter stacji potwierdza, że obydwaj politycy PiS mieli zostać zatrzymani przez funkcjonariuszy policji na terenie Pałacu Prezydenckiego.

Zatrzymanie odbyło się pod nieobecność w Pałacu Prezydenckim prezydenta Andrzeja Dudy. Ten był wówczas na spotkaniu z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską.

