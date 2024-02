Sejm przegłosował ważną ustawę. Chodzi o pomoc obywatelom Ukrainy

W piątek, 9 lutego w Sejmie odbyło się głosowanie nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

Sejm zagłosował ws. pomocy Ukraińcom

Nowelizacja została przyjęta znaczącą większością głosów. Za zmianą opowiedziało się 414 posłów, przeciw niej było 15 parlamentarzystów, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. W głosowaniu udziału nie wzięło 28 posłów. Sprzeciw wobec projektu wyrazili wyłącznie politycy Konfederacji.

Wyniki skomentowano na oficjalnym profilu partii w serwisie X (dawniej Twitter). „WITAMY W UŚMIECHNIĘTEJ POLSCE! Sejm niemal jednomyślnie uchwalił ustawę o przedłużeniu WSZYSTKICH przywilejów socjalnych dla WSZYSTKICH z paszportami ukraińskimi o kolejne 4 miesiące” – napisano.

twitter

Odpowiedź na decyzję Rady UE

Projekt ma związek z decyzją Rady Unii Europejskiej o przedłużeniu do marca 2025 roku tymczasowej ochrony wprowadzonej decyzją sprzed dwóch lat ze względu na „istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy”. Przewiduje on utrzymanie szczególnych rozwiązań prawnych do 30 czerwca 2024 roku. Późniejsze zmiany zostaną ustalone na podstawie konsultacji z instytucjami samorządowymi i publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

Przyjęcie nowelizacji skutkuje m.in. przedłużeniem okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy na terytorium Polski i tymczasowego wykorzystania oddanych do użytkowania obiektów budowlanych na potrzeby ich zamieszkania zbiorowego. Pozwala także na dalsze udzielanie Ukraińcom zezwolenia na roczny pobyt w szczególnych przypadkach, w których nie spełniają wymogów związanych z jego celem lub okolicznościami.

Czytaj też:

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Szefernaker: Być może należy ją wygaszaćCzytaj też:

Chaos podczas obrad Sejmu. „Zaczynam procedurę wykluczania posłów”