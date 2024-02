Donald Tusk reaguje na śmierć Nawalnego. „Nigdy im nie wybaczymy”

W piątek, 16 lutego rosyjska służba więzienna obwodu jamalsko-nienieckiego poinformowała o śmierci Aleksieja Nawalnego. W komunikacie cytowanym przez agencję Reutera przekazano, że opozycjonista stracił przytomność po spacerze, a podjęta reanimacja okazała się bezskuteczna.

Premier żegna Aleksieja Nawalnego

Krytyk prezydenta Rosji został aresztowany w 2021 r., a w styczniu b.r. przeniesiono go z kolonii karnej do więzienia o „specjalnym rygorze” w regionie arktycznym. Na doniesienia o jego śmierci reagują politycy z całego świata. W mediach społecznościowych pożegnał go również Donald Tusk. „Aleksiej, nigdy Cię nie zapomnimy. I nigdy im nie wybaczymy” – napisał premier.

Komunikat w tej sprawie pojawił się także na stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Podkreślono w nim, że resort jest wstrząśnięty napływającymi informacjami. „Całkowitą odpowiedzialność za tę tragedię ponoszą rosyjskie władze. Domagamy się przeprowadzenia niezależnego śledztwa i pełnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności śmierci” – przekazano.

Politycy komentują doniesienia z Rosji

Podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa doniesienia skomentował też szef MSZ Radosław Sikorski. „Moje serce jest teraz z rodziną A. Nawalnego i wszystkimi demokratami, dla których jest on bohaterem. Rzucił wyzwanie Putinowi, nie zrobił nic złego. Został skazany na podstawie fałszywych zarzutów i przetrzymywany w strasznych warunkach, za co odpowiada Putin” – czytamy we wpisie opublikowanym na profilu resortu w serwisie X.

Do śmierci rosyjskiego opozycjonisty odniósł się również marszałek Sejmu. „Aleksiej Nawalny został zamordowany. Zbrodniarz zabił więźnia politycznego i największy symbol sprzeciwu wobec jego bandyckiego reżimu. Żonie, rodzinie i bliskim zamordowanego składam wyrazy najgłębszego współczucia” – przekazał Szymon Hołownia.

