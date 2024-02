Tusk o protestach rolników na granicy. „Każde takie zachowanie jest zdradą stanu”

Trwają blokady dróg w związku z ogólnopolskim strajkiem rolników. W trakcie protestów na granicy dochodzi do incydentów, w tym do wysypywania zboża i prezentowania skandalicznych transparentów. Oświadczenie w tej sprawie wygłosił Donald Tusk podkreślając, że polski rząd nie może pozwolić na to, aby przy granicy polsko-ukraińskiej – korzystając z protestów rolników – aktywni byli ci, którzy jawnie i bezwstydnie wspierają Putina, służą propagandzie rosyjskiej. – Kompromitują państwo polskie, kompromitują nas, Polaków, i kompromitują także protestujących – ocenił premier.

– Od długiego czasu stawialiśmy sprawę bardzo jasno, że Polska zobowiązana jest do ochrony własnego rynku. Uprzedzaliśmy o zagrożeniu dla rolnictwa, wynikającym z liberalizacji handlu z Ukrainą. Jesteśmy państwem, które wspiera Ukrainę wszystkimi dostępnymi środkami, nie mówiąc o solidarności z uchodźcami w pierwszych dniach wojny – przypomniał szef polskiego rządu w czwartkowym oświadczeniu.

Tusk apeluje w sprawie rolników: Trzeba rozdzielić dwie kwestie

Apelował też o rozdzielenie kwestii pomocy Ukrainie w związku z rosyjską inwazją od liberalizacji handlu z tym krajem. – Nie ustaję w wysiłkach, żeby zabezpieczyć interesy polskich rolników – podkreślił Donald Tusk. – Będziemy szukać rozwiązań ochronnych, by negatywne konsekwencje liberalizacji handlu były mniej dotkliwe. Polscy rolnicy mogą na mnie liczyć – zapewnił.

Odnosząc się do incydentów na granicy z Ukrainą zaznaczył, że w ostatnich dniach i tygodniach ważą się losy Ukrainy i Polski. – Każdy atak w przestrzeni publicznej, wsparcie putinowskiej narracji jest zdradą stanu – oświadczył.

Premier zapowiedział też spotkanie z przedstawicielami ukraińskiego rządu ws. rolnictwa.

