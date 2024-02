Rolnicy zapowiadają marsz na Warszawę. Mieszkańcy stolicy muszą szykować się na utrudnienia

We wtorek 27 lutego odbędzie się zgromadzenie publiczne i przemarsz rolników ulicami Śródmieścia w Warszawie. Mazowiecka policja spodziewa się utrudnień na drogach dojazdowych w kierunku stolicy. W związku z tym zaleca wyjechanie wcześniej, aby uniknąć korków lub blokady drogi, albo skorzystanie z objazdów.

Urząd m.st. Warszawy poinformował, że strajk rolników powinien rozpocząć się około godziny 11:00 na placu Defilad. Stamtąd protestujący przejdą ulicami: Emilii Plater, Alejami Jerozolimskimi przez rondo de Gaulle’a, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży na Wiejską przed gmach Sejmu. Następnie strajkujący rolnicy udadzą się ulicami Piękną i Alejami Ujazdowskimi przed siedzibę KPRM.

Warszawa. Strajk rolników 27 luty 2024. Mapa

Organizatorzy zgłosili zgromadzenie na 10 tys. uczestników. Zapewniają, że przemarsz będzie pokojowy i pieszy, ponieważ do Warszawy nie można wjeżdżać pojazdami rolniczymi. Zakończenie zgromadzenia planowane jest około godziny 15:00. W związku z protestem rolników policja może zdecydować o zamknięciu ulic, którymi przejdą uczestnicy wydarzenia.

Wówczas na trasy objazdowe będą kierowane autobusy i tramwaje Warszawskiego Transportu Publicznego. Przez strajk na trasy objazdowe mogą zostać skierowane autobusy linii: 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 158, 159, 160, 166, 171, 175, 180, 200, 222, 501, 503, 504,507, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 525 i E-2.

Komunikacja podczas protestu rolników

W przypadku zablokowania torowiska w Alejach Jerozolimskich, tramwaje linii: 7, 9, 22, 24 i 25 po stronie Ochoty dojadą tylko do placu S. Starynkiewicza. Z kolei tramwaje na Pradze linii 7 i 25 będą kursowały do Wiatracznej, a 9 i 24 do pętli aleja Zieleniecka. Natomiast tramwaje linii 22 będą jeździły w pętli: Wiatraczna –... – al. Zieleniecka – al. J. Waszyngtona – Wiatraczna.

Podczas protestu rolników przez rondo Dmowskiego tramwaje linii 4, 15, 18 i 35 mogą zostać skierowane na trasę objazdową przez aleję Jana Pawła II, ulicę Chałubińskiego i aleję Niepodległości. Wszystkie zmiany będzie można na bieżąco śledzić w relacji na żywo na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego oraz w mediach społecznościowych WTP.

