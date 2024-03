Zmiany w Polska Press. Znamy nazwisko nowego prezesa

Cały zarząd spółki Polska Press został odwołany w piątek, 23 lutego. Stanowisko stracił wówczas Stanisław Bortkiewicz, były prezes zarządu, a także jego członkowie - Dorota Kania, Łukasz Greszta i Miłosz Szulc. Ich następców Orlen chciał znaleźć błyskawicznie. Ogłoszenie o konkursie pojawiło się już 23 lutego, a termin składania zgłoszeń mijał 28. Ostatecznie termin wydłużono do 5 marca. Do spółki wpłynęło 80 zgłoszeń kandydatów i kandydatek na stanowiska członków zarządu.

Znamy nazwisko nowego prezesa Polska Press

Jak informuje w najnowszym komunikacie spółka, nowym prezesem zarządu został Zenon Nowak. Wcześniej był on już związany z Polska Press. Pełnił m.in. funkcję prezesa Prasy Śląskiej, czyli regionalnej spółki Polska Press. Łącznie z grupą związany był przez 17 lat – do 2020 roku. „Przez ostatnie lata związany był z rynkiem nieruchomości komercyjnych. Od 2020 roku Doradca Zarządu w Fabryce Porcelany w Katowicach” – czytamy w komunikacie. „Ukończył studia Master of Business Administration oraz studiował m.in. Marketing i Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Politologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończył także wiele kursów związanych ze sprzedażą i mediami” – dodano.

Członkiem zarządu została z kolei Elżbieta Żuraw, która z Polska Press związana jest od prawie 20 lat. „Swoją karierę w Spółce zaczynała w 2005 r. od stanowiska Analityka Sprzedaży. Posiada szeroką wiedzę z obszaru finansów popartą dużym doświadczeniem zdobytym m. in. w trakcie realizacji dużych projektów firmowych. Od 2009 r. pełni funkcje na stanowiskach menadżerskich jako Menadżer ds. Budżetu oraz Dyrektor Finansowy. Od 2015 r. jest Dyrektorem Zarządzającym Centrum Usług Wspólnych Polska Press Grupy” – informuje spółka.

Przypomnijmy, że Orlen przejął wydawnictwo Polska Press, wydawcę 22 tytułów gazet regionalnych i kilkunastu serwisów lokalnych Nasze Miasto w 2021 r. od Verlagsgruppe Passau. Cena sprzedaży przekroczyła 200 mln zł.

