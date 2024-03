Historyczna wizyta Dudy i Tuska w USA. Brzeziński ujawnił szczegóły

12 marca – w 25. rocznicę przyjęcia Polski do NATO – Andrzej Duda i Donald Tusk złożą wspólnie wizytę w Waszyngtonie. Oficjalny plan nie jest na razie znany, jednak wiadomo, że przedstawiciele polskich władz spotkają się z Joe Bidenem. Następnie Donald Tusk ma wrócić do Polski a Andrzej Duda polecić do Savannah w Georgii, aby odwiedzić elektrownię Westinghouse.

Duda i Tusk w USA. O czym będą rozmawiać z Bidenem?

Ambasador USA w Polsce powiedział w rozmowie z „Faktem”, że Joe Biden wraz z prezydentem i premierem Polski będą świętować podjęte 25 lat temu ryzyko ekspansji NATO w celu przyłączenia nowych państw z postkomunistycznego regionu, aby poprawić nasze zbiorowe bezpieczeństwo.

– To Joe Biden kierował przygotowaniem ustawy rozszerzającej Sojusz, aby wprowadzić Polskę do NATO. Zatem prezydent Biden od lat jest osobiście zaangażowany w rozbudowę NATO oraz w obronę Polski. Wtorek będzie przede wszystkim świętem potwierdzającym, że obrona kolektywna NATO działa. Porozmawiamy także o wyjątkowo ważnym partnerstwie energetycznym USA i Polski – dodał dyplomata.

Mark Brzeziński zaznaczył również, że rośnie wymiana handlowa między Stanami Zjednoczonymi i Polską. Wymienił m.in. współpracę z firmami takimi jak Intel, 3M, Bechtel, Westinghouse oraz Amazon. – Myślę, że w tym temacie widzimy dopiero wierzchołek góry lodowej. Więcej interesów jest w drodze. To ważny kamień milowy w stosunkach amerykańsko-polskich. W agendzie prezydenta USA na marzec 2024 roku nie ma bardziej wartościowej przestrzeni niż wizyta polskich władz – zapewnił.

Relacje polsko-amerykańskie. Mark Brzeziński o wspólnych interesach

Dyplomata podkreślił, że Joe Biden będzie chciał także po raz kolejny podziękować przedstawicielom polskich władz za pomocą okazaną przez nasze społeczeństwo po wybuchu wojny w Ukrainie. – Rozmawiałem osobiście z Joe Bidenem. Powiedział mi: Mark, niezwykle inspiruje mnie to, czego dokonali Polacy – tłumaczył.

Amerykański ambasador ocenił również stan relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi. – Fakt, że wasz prezydent i premier razem — choć różnią się politycznie i ideologicznie — udają się razem do Gabinetu Owalnego, mówi o tym, na czym polegają stosunki amerykańsko-polskie. Chodzi o strategiczne i wspólne interesy. Tu nie chodzi o politykę prawicową czy lewicową. Chodzi o to, jakie wyzwania nas dzielą i jak możemy wspólnie im sprostać Nasze stosunki nigdy nie były silniejsze – powiedział.

