Robert Bąkiewicz założył nową partię. Chce polexitu i łatwego dostępu do broni

Jak czytamy na oficjalnej stronie ugrupowania, „partia Niepodległość jest projektem politycznym, który obejmie całą Polskę”. „Nadszedł czas, aby obudzić i zaktywizować Polaków do obrony polskiej suwerenności” – stwierdził założyciel formacji Robert Bąkiewicz.

Narodowiec tłumaczy, że jego głównym celem jest wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. Nowa partia na polskiej scenie politycznej chce dążyć do „zachowania tradycji, pełnej niepodległości oraz wolności, bezpieczeństwa i suwerenności, wspierając rozwój gospodarczy, tradycyjne wartości rodzinne oraz edukację patriotyczną”.

Partia Roberta Bąkiewicza. Postulaty Niepodległości

„Walczymy o materialną prawdę w życiu, o niepodległą, wolną, silną militarnie i gospodarczo Polskę zakorzenioną w katolickiej, rodzimej tradycji, w której panuje ład moralny, szacunek dla życia, a podstawową komórką społeczna jest rodzina składająca się z ojca, matki oraz dzieci” – zachęca założyciel Niepodległości swoich potencjalnych zwolenników.

Wśród postulatów – oprócz wspomnianego wyżej polexitu – znalazł się też pomysł podniesienia wydatków na obronność do 6 proc. PKB, przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej i ułatwienie dostępu do broni. Nowa partia chce również „postawić opór szaleństwu migracyjnemu w wydaniu Unii Europejskiej” oraz „powstrzymać piętnowanie katolików i ideologię LGBT wtłaczaną do szkół przez UE”. Jednym z głównych celów ugrupowania jest także „radykalne ograniczenie udziału kapitału zagranicznego w polskim rynku medialnym”.

W deklaracji ideowej Niepodległości stwierdzono, że „w nadchodzących latach i dekadach utrzymanie i umocnienie niepodległości państwa polskiego będzie największym wyzwaniem, przed jakim stoi polski naród po raz pierwszy od 1918 roku”. „Obecnie zagrożeniem naszej niepodległości jest zarówno ekspansjonizm rosyjski, jak i dążenie do dominacji i pozbawienia narodów środkowoeuropejskich niepodległości przez Niemcy, działające za parawanem Unii Europejskiej” – czytamy.

„Dlatego tworzymy partię Niepodległość, która – skupiając możliwie jak najszersze kręgi społeczne – obroni i utrwali niepodległość Polski zarówno poprzez umocnienie jej potencjału militarnego, gospodarczego, kulturowego oraz moralnego, jak i poprzez działania polityczne tworzące korzystną dla naszego rozwoju europejską architekturę bezpieczeństwa” – tłumaczy szef Niepodległości.

Bąkiewicz będzie współpracował z PiS?

Pytany o możliwość współpracy z Prawem i Sprawiedliwością oraz obozem patriotycznym, Robert Bąkiewicz odparł w mediach społecznościowych, że współpraca będzie możliwa z każdym, kto realnie (a nie tylko deklaratywnie) zacznie działać w obronie polskiej niepodległości.

