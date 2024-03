Kucyk przeszedł gehennę. Niezbędna była pilna interwencja kowala

Policjanci z kwidzyńskiej komendy, którzy zajmują się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że na terenie prywatnej posesji w Kamionce znajdował się zaniedbany kucyk. „Finalnie został zabezpieczony przez OTOZ Animals Kwidzyn i Fundację Azyl dla koni »Kucykowo« z Leźna. Stróże prawa podjęli w tej sprawie niezbędne działania” – czytamy w komunikacie pomorskiej policji.

Zaniedbany i wystraszony kucyk. Wymagana była pilna reakcja kowala

Mundurowi pojechali we wskazane miejsce. Jak się okazało, kucyk był bardzo zaniedbany, brudny, a stan jego kopyt wymagał natychmiastowej interwencji kowala, ponieważ od dawna nie były werkowane (czyli ich kształt nie był korygowany). Zwierzę miało być również wystraszone. 53-latek – właściciel zwierzęcia – odpowie za znęcanie się nad nim. Policja poinformowała, że funkcjonariusze w związku ze wszczętym postępowaniem przeprowadzili czynności procesowe, w czasie których zabezpieczono dowody. W policyjnym komunikacie nie sprecyzowano, co je stanowi.

„Za znęcanie się nad zwierzęciem poprzez utrzymywanie go w niewłaściwych warunkach oraz w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa właścicielowi grozi kara do 3 lat więzienia. Jeżeli sąd uzna, że sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem, kara może wynieść do 5 lat więzienia. W razie skazania za to przestępstwo sąd orzeka nawiązkę w wysokości od 1000 zł do 100 000 zł na wskazany cel związany z ochroną zwierząt” – poinformowała pomorska policja.

Mundurowi zaapelowali również do wszystkich osób, które mają jakiekolwiek informacje o niewłaściwym traktowaniu zwierząt, aby nie bali się reagować. W tego typu sytuacjach należy skontaktować się z funkcjonariuszami z najbliższego komisariatu policji lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.

