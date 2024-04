Tajemnicze zakłócenia sygnału Radia Maryja. Tadeusz Rydzyk prosi o modlitwę

Problem pojawił się w środę, 3 kwietnia, kiedy to słuchacze Radia Maryja w całej Europie zaczęli doświadczać trudności z odbiorem sygnału. Sytuacja ta powtórzyła się w kolejnych dniach, co wzbudziło zaniepokojenie nie tylko wśród słuchaczy, ale także wśród pracowników i kierownictwa radia. Dyrektor Radia Maryja, o. Tadeusz Rydzyk, postanowił nie lekceważyć tego incydentu i apeluje o modlitwę oraz czujność ze strony społeczności radia.

Reakcja Centrum Satelitarnego

Centrum Satelitarne podjęło szybkie działania w celu rozwiązania problemu. Nowa częstotliwość satelitarna została udostępniona dla Radia Maryja, aby zapewnić bezpieczne nadawanie. Waldemar Gumowski, reprezentujący dział stacji nadawczych Radia Maryja, zapewnił, że obecny obszar częstotliwości jest o wiele bardziej bezpieczny niż poprzedni i jest monitorowany w celu wykrycia ewentualnych kolejnych zakłóceń. Jednakże, mimo tych działań, nadal nie ustalono przyczyny zakłóceń, co budzi dodatkowe obawy i pytania co do stabilności sygnału w przyszłości.

Apel o modlitwę – reakcja o. Tadeusza Rydzyka

O. Tadeusz Rydzyk, znany zawsze ze swojej determinacji w prowadzeniu Radia Maryja, w obliczu tego niezwykłego zdarzenia, prosi o modlitwę i czujność ze strony wszystkich zainteresowanych.

– Wszystko można zniszczyć w jeden moment. Obserwujcie, czy Radio Maryja dalej istnieje – mówił o. Tadeusz Rydzyk.

Głos toruńskiego redemptorysty

Toruński redemptorysta, zauważa, że zakłócenia sygnału Radia Maryja to poważne ostrzeżenie dla całego środowiska medialnego. „To tylko nam pokazuje, jak można zadziałać, żeby media, np. Radio Maryja, zamilkły. Można zrobić to technicznie, też może to ktoś świadomie, może nieświadomie na różne sposoby, ale wiadomo – warto wiedzieć i ubezpieczać na przeróżne sposoby” – stwierdził.

