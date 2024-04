Papież Franciszek pochwalił Polskę. Mówił o „pięknej ziemi ojczystej”

– Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Bóg obdarował Wasz naród bogatą historią i kulturą, wielkimi Świętymi oraz piękną ziemią ojczystą – mówił w środę podczas audiencji papież Franciszek.

Na tym nie koniec. Ojciec Święty zachęcał wiernych z Polski do praktykowania cnoty umiarkowania. Podkreślał, że pomaga ona kontrolować nasze słowa i czyny w celu uniknięcia niepotrzebnych konfliktów i promowania pokoju w naszym społeczeństwie.

– Dziękując za te dary, pielęgnujcie wewnętrzną wolność ducha, która potrafi z umiarkowaniem korzystać z dóbr duchowych i materialnych, z kultury i sztuki, oraz rezygnować z tego, co niszczy życie i godność osoby ludzkiej. Z serca Wam błogosławię – usłyszeliśmy.

Kolejna wypowiedź papieża skierowana do Polaków

To kolejny raz w krótkim czasie, kiedy papież Franciszek zwrócił się do wiernych z Polski. Poprzednia taka głośna sytuacja miała miejsce niecały miesiąc temu. Wówczas Ojciec Święty wygłosił katechezę dotyczącą cnoty roztropności. Nawiązywał w niej do aborcji.

– Myśląc o waszej ojczyźnie, chciałbym odnieść do niej moje marzenie, jakie kilka lat temu wyraziłem, pisząc o Europie. Niech Polska będzie ziemią, która chroni życie w każdym jego momencie, od chwili, gdy pojawia się w łonie matki, aż do jego naturalnego kresu – mówił.

W swojej katechezie papież stwierdził także, że „nikt nie jest panem życia”, niezależnie czy mowa o życiu własnym, czy kogoś innego.

Papież nawiązywał do Narodowego Dnia Życia

Wypowiedzi z zeszłego miesiąca zbiegły się z obchodzonym 24 marca Narodowym Dniem Życia. Dzień ten uchwalony został przez Sejm w 2004 roku. W tym obchodziliśmy jego 20 rocznicę.

Ówczesna uchwała brzmiała: „Dzień ten powinien stać się okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”.

I dalej. „Dzień ten powinien być również motywem solidarności społecznej, zachętą dla wszystkich działań służących wsparciu i ochronie życia”.

