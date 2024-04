Para prezydencka nie szczędziła sobie czułości. Od stylizacji Agaty Dudy trudno oderwać wzrok!

Andrzej Duda udał się z wizytą do Stanów Zjednoczonych. Podczas podróży prezydentowi towarzyszy Pierwsza Dama. Gdy para prezydencka wylądowała w Nowym Jorku, uwagę fotoreporterów przykuła stylizacja Agaty Kornhauser-Dudy.

Agata Duda z wizytą w USA. Zachwycająca stylizacja Pierwszej Damy

Żona prezydenta postawiła na klasykę w nowoczesnym wydaniu. Agata Kornhauser-Duda wybrała długi biały płaszcz z czarnymi wykończeniami. Do tego dobrała czarne garniturowe spodnie. Stylizację dopełniają klasyczne czarne szpilki. Na zdjęciach z lotniska widać, że tuż po wylądowaniu para prezydencka nie szczędziła sobie czułości. Przez niemal całą drogę z samolotu Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda trzymali się za ręce.

Andrzej Duda spotka się z Donaldem Trumpem

Andrzej Duda podczas pierwszego dnia wizyty w Stanach Zjednoczonych brał udział w spotkaniach w siedzibie ONZ. Prezydent rozmawiał z Sekretarzem Generalnym ONZ António Guterresem. Wcześniej spotkał się również z Przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ Dennisem Francisem, a także Przewodniczącą Rady Gospodarczej i Społecznej ECOSOC Paulą Narváez.

Najwięcej kontrowersji wzbudziło zaplanowane na środowy wieczór spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem. – Jeżeli będzie możliwość, to spotkam się towarzysko z prezydentem Donaldem Trumpem. Było takie spotkanie w planach w Nowym Jorku. To wszystko zależy jednak od kalendarza – oświadczył prezydent przed wylotem do USA. Według nieoficjalnych ustaleń agencji AP ma to być „spotkanie przy kolacji”.

USA o spotkaniu Duda-Trump

Na informacje o spotkaniu Duda-Trump zareagowała amerykańska administracja. – Nie mam żadnego komentarza do tej sprawy poza takim, że od wielu lat w czasie kampanii wyborczej przedstawiciele zagranicznych państw i rządów nawiązywali kontakty z kandydatami głównych partii – powiedział podczas briefingu prasowego rzecznik Departamentu Stanu USA.

