Nastolatka zginęła pod tramwajem. Prokuratura bada wątek internetowego wyzwania

Sprawa śmierci 15-latki wstrząsnęła mieszkańcami Bydgoszczy. Zszokowana tragicznym wypadkiem jest także społeczność szkoły, do której uczęszczała dziewczyna. Śledczy ustalili, że okoliczności potrącenia mogą być zupełnie inne od tych, które na początku pojawiały się w mediach społecznościowych.

Do tragedii doszło w czwartek, w okolicach ulicy Fordońskiej. To tam pod kołami tramwaju zginęła nastolatka. By wydobyć jej ciało spod pojazdu, strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych. Młoda dziewczyna miała zginąć na miejscu.

Tragiczny wypadek w Bydgoszczy. Nowe ustalenia prokuratury

Bydgoska prokuratura potwierdza, że prowadzi postępowanie w związku z art. 155 Kodeksu karnego. Mówi on, że „Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Prok. Dariusz Bebyn z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ przekazał w rozmowie z o2.pl, że aktualnie sprawą zajmuje się Sąd Rodzinny i nie ma powodów, dla których osoby małoletnie miałyby w tej sprawie odpowiadać jak dorośli. Tym samym śledczy wykluczają świadome działanie.

Stoi to w kontrze z pierwszymi doniesieniami rzekomych świadków, którzy spekulowali, jakoby 15-latka miała zostać wepchnięta celowo pod jadący tramwaj. Prok. Bebyn powiedział portalowi, że śledczy są zaniepokojenie postawą internautów, którzy „wydali wyrok na nastolatku” i zaprzeczył, by jakikolwiek materiał dowodził tez, które pojawiają się w mediach społecznościowych.

Okazuje się, że prokuratura bada zupełnie inny aspekt tej sprawy. Jak podaje o2, nieszczęśliwy wypadek może mieć związek z internetowym wyzwaniem. „Niestety, gdy 15-latka złapała za rękę swojego kolegę, ten mimowolnym ruchem miał ją odepchnąć” – podaje portal.

