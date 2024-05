Sikorski w Fox News. „Pomogliśmy USA, teraz my potrzebujemy was”

Szef MSZ Radosław Sikorski zamieścił w serwisie X fragment rozmowy, której udzielił w amerykańskiej, konserwatywnej telewizji Fox News. Polityk był pytany o to, czy zgadza się z dyrektorką Wywiadu Narodowego Avril Haines, która mówiła, że bombardowanie przez Rosjan infrastruktury krytycznej Ukrainy ma na celu utrudnienie jej transportu sprzętu wojskowego.

Sikorski zgodził się z tym. Dodał, że celem Rosji jest zrujnowanie ukraińskiej gospodarki, by doprowadzić do kolejnej fali uchodźców. Stwierdził, że jest to zbrodnia wojenna.

Sikorski w Fox News. „Potrzebujemy was w Europie Środkowej”

Podziękował Amerykanom za uchwalenie przez Kongres pakietu pomocowego dla Ukrainy.

– Jesteśmy wdzięczni prezydentowi Bidenowi i speakerowi Johnsonowi, to znaczy, że USA wkrótce będą wydawać na niemal tyle, co Europa – powiedział.

Wyraził nadzieję, że sprzęt produkowany w Ameryce pomoże ukraińskim bohaterom bronić ich kraju.

Radosław Sikorski był również pytany o zbliżający się szczyt NATO w Newport i zachęcanie sojuszników do wydatków na obronność.

– Nie wiemy, czy Putin się zatrzyma. Putin grozi innym krajom, jest zagrożeniem dla wszystkich. Przyszliśmy z pomocą Stanom Zjednoczonym, kiedy zostaliście zaatakowani 11 września. Polska wysłała brygadę najpierw do Iraku, a potem do Afganistanu. Teraz potrzebujemy was w Europie Środkowej – zaapelował.

– Dobra uwaga – zauważył prowadzący.

61 mld pomocy dla Ukrainy

Z końcem kwietnia Izba Reprezentantów USA przegłosowała kompleksowy pakiet pomocy zagranicznej, przewidujący wsparcie finansowe dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu. Pomoc wojskowa i gospodarcza w łącznej kwocie 95 mld dolarów została zatwierdzona przez amerykański Senat. Zgodnie z zapowiedzią, Joe Biden podpisał ustawę błyskawicznie przekonując, że „to dobry dzień dla Ameryki i dobry dzień dla bezpieczeństwa na świecie”. Na pomoc Ukrainie przewidziano 61 mld dolarów.

