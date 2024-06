Skutki ulewy na Opolszczyźnie. Szpital zalany, przyjęcia na SOR wstrzymane

„Z powodu intensywnych opadów deszczu, szpital został zalany. W związku z tym, przyjęcia na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) oraz Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną (NiSOZ) zostały czasowo wstrzymane! Przepraszamy za wszelkie niedogodności i prosimy o zgłaszanie się do najbliższych placówek medycznych” – podkreślił w mediach społecznościowych Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu podsumowała na Facebooku, że do godz. 20:00 2 czerwca na terenie województwa opolskiego odnotowano 50 interwencji związanych z warunkami atmosferycznymi. „Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim – 33 interwencje. Po trzy zdarzenia w powiecie kluczborskim, namysłowskim i nyskim. Działania prowadzono również w powiatach brzeskim, krapkowickim, oleskim i opolskim” – podkreślono.

Pracowity dzień strażaków w związku z pogodą. Zalany szpital w Kędzierzynie-Koźlu

„Strażacy wzywani byli i nadal wzywani są głównie do zalanych nawalnym deszczem posesji, obiektów i dróg. Strażacy prowadzą działania przy pompowaniu piwnic Domu Pomocy Społecznej oraz szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Pozostałe zdarzenia związane z warunkami atmosferycznymi to połamane drzewa, konary i gałęzie. Nie odnotowano osób poszkodowanych” – podsumowała swój wpis straż.

Jak poinformował na platformie X (dawny Twitter) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przez Opolszczyznę przemieściło się kilka komórek burzowych, powodując punktowo kumulację opadu powyżej 80 mm. W Sukowicach odnotowano 83,3 mm, a w Kędzierzynie-Koźlu 53,9 mm, co było dwoma najwyższymi wynikami nie tylko w woj. opolskim, ale w całej Polsce. Na szóstym miejscu pod względem opadów w ciągu 24 godz. znalazła się Bierawa – 32 mm.

Gdzie jest burza?

W poniedziałek dla nie prawie całej Opolszczyzny IMGW wydał ostrzeżenia 1. stopnia przed burzami. Żółte alerty będą obowiązywać w powiatach kluczborskim, oleskim, strzeleckim, opolskim, Opolu, kędzierzyńsko-kozielskim, głubczyckim, krapkowickim, prudnickim i nyskim. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm, a punktowo do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 11. do północy. Aktualny stopień i długość alertów IMGW można śledzić na stronach Instytutu. Dodatkowo na mapie burzowej online można zobaczyć, gdzie jest burza. Radary burzowe pokazują błyskawice online w czasie rzeczywistym.

