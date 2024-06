Wojsko prosi o krew dla żołnierza. Został dźgnięty nożem przez migranta

DGRSZ podaje, że żołnierz znajduje się w szpitalu w Hajnówce (województwo podlaskie). Pilnie potrzebuje krwi o grupie 0 Rh+. Będzie można oddać ją niebawem w trzech miejscach.

„Nasz brat walczy o życie”

Dowództwo generalne podaje, że nie tylko grupa 0 Rh+ jest potrzebna, ale także każda inna. „Stańmy na wysokości zadania” – apelują. „Nasz brat walczy o życie” – podkreślają.



Krew oddać będzie można 5 czerwca (środa) w godzinach 8:00 -11:30, w placówce Straży Granicznej – Czeremcha, ⁠7 czerwca (piątek), w godzinach 7:20 -11:45, w Terenowym Oddziale Krwiodawstwa – Hajnówka i ⁠9 czerwca (niedziela) – od 10: 00 do 14:00, w pobliżu kościoła w Gminie Zabłudów.



Polski żołnierz zaatakowany nożem na granicy polsko-białoruskiej



Jak informowaliśmy 28 maja, na granicy z Białorusią doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Tego dnia polski żołnierz został zaatakowany przez migranta nożem. W sprawie tej polskie wojsko wydało komunikat. Do zdarzenia doszło w okolicy miejscowości Dubicze Cerkiewne. Żołnierz, który został dźgnięty przez cudzoziemca, należy do Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie. Gdy tylko doszło do zdarzenia, natychmiast zaczęto udzielać mu pomocy.

Wkrótce trafił do pobliskiej placówki medycznej w Hajnówce. Jak informowało wojsko, nie był to jedyny taki incydent w ostatnim czasie. „Inne niebezpieczne sytuacje miały miejsce na terenie służbowej odpowiedzialności placówki straży granicznej również w Dubiczach Cerkiewnych, podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy przez grupę dziewięciu cudzoziemców, jeden z nich ranił w ramię funkcjonariusza SG. Do ataku wykorzystano kij, do którego przytwierdzony był nóż” – czytamy.

Równie poważne wydarzenie miało miejsce także w okolicach Białowieży (woj. podlaskie). Tam chciano ranić innego funkcjonariusza SG, przy pomocy rozbitej butelki. Niestety doznał obrażeń twarzy. Przewieziono go do szpitala.

