Skandaliczne zachowanie Grzegorza Brauna. Wszystko udokumentował na nagraniu

Grzegorz Braun jest kandydatem Konfederacji w wyborach do europarlamentu z drugiego miejsca w woj. małopolskim i świętokrzyskim. Polityk m.in. spotkał się ze swoimi sympatykami w Krakowie. Poseł zamieścił film, na którym ściągnął ukraińską flagę z Kopca Kościuszki. Braun ocenił, że „znajdowała się w niewłaściwym miejscu i jako uczciwy znalazca przekazuję do konsulatu w Krakowie”.

Kraków. Znak solidarności i moralnego poparcia na Kopcu Kościuszki po rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Flaga walczącej o swą suwerenność Ukrainy na Kopcu Kościuszki pojawiła się w pierwszych dniach agresji rosyjskiej na Ukrainę na znak solidarności i moralnego poparcia. Na początku kwietnia Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie ustanowiony w 1820 r. – jako historyczny i prawny opiekun tego Pomnika, na swym Zebraniu Walnym podjął jednomyślną uchwałę w tej sprawie.

Jak podkreślono, generał Tadeusz Kościuszko jako bohater światowej sławy był szermierzem idei niepodległości narodów i walczył o suwerenność Rzeczypospolitej, w której granicach od kilku stuleci znajdowała się Ukraina. Kościuszko walczył też o prawo do życia w pokoju i szczęście każdego człowieka.

Grzegorz Braun w 2022 roku protestował przeciwko ukraińskiej fladze w Sejmie

Braun dwa dni po wywieszeniu flagi Ukrainy na Kopcu Kościuszki protestował w Sejmie przeciwko niebiesko-żółtym barwom. Domagał się odroczenia posiedzenia, do czasu aż ówczesna marszałek Elżbieta Witek zrobi porządek w Wysokiej Izbie i na terenie Kancelarii Sejmu. Politykowi Konfederacji przeszkadzało, że „gmach Sejmu został udekorowany flagami obcego państwa”. – Flaga Ukrainy na gmachu Sejmu wisi w miejscu przynależnym gospodarzowi. To się nie godzi, to niewłaściwe – ocenił.

