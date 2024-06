Na granicy nadal niebezpiecznie. Kolejny atak migrantów

Jak poinformowała podlaska policja, do ataku doszło w rejonie Białowieży. Policjantów wysłano w tę okolicę w ramach wsparcia Straży Granicznej. Migranci przebywający po białoruskiej stronie granicy obrzucili funkcjonariuszy kamieniami.

Dziennikarz RMF FM ustalił, że w wyniku tego zdarzenia nikomu nic się nie stało, ale uszkodzono dwa policyjne radiowozy.

Policjanci mieli wesprzeć strażników granicznych

RMF FM podaje także, że na granicy pojawiło się niemal 250 dodatkowych policjantów z oddziałów prewencji.

Podlaska policja doprecyzowuje, że mundurowi patrolują rejon przyległy do pasa granicznego, kontrolują pojazdy oraz zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom terenów przygranicznych.

Są wzmocnieniem sił we wspomnianej strefie: mają ze sobą sprzęt, taki jak miotacze gazu, tarcze oraz pałki. Do ich dyspozycji są również pojazdy z armatkami wodnymi. Policjanci mają również przekazywać strażnikom i żołnierzom umiejętności, które mają im pomóc w odpieraniu ataków na granicy.

To kolejne takie zdarzenie

To nie pierwszy tego typu incydent na polskiej granicy. Jak informowaliśmy w kwietniu, od początku roku odnotowano ponad 4,5 tysięcy prób nielegalnego przedarcia się przez polską granicę. Służby przekazały w swoim komunikacie, że tylko od 4 do 7 kwietnia było to 1047 incydentów. 23 migrantom udzielono pomocy przedmedycznej.

W tych dniach kilkukrotnie cudzoziemcy obrzucili polskie patrole kamieniami i gałęziami, w wyniku czego trzy osoby odniosły lekkie obrażenia. Polski Czerwony Krzyż przekazał pogranicznikom specjalne zestawy plecaków medycznych, które będą od teraz na wyposażeniu zespołów interwencyjnych o charakterze poszukiwawczo-ratowniczym działających na granicy z Białorusią.

