Prezydent o zatrzymanych żołnierzach. „Dlaczego ja ani BBN nie byliśmy poinformowani?”

–Te strzały miały miejsce w marcu. Dlaczego jako zwierzchnik sił zbrojnych ani BBN nie byliśmy o tym poinformowani? Czy to była próba zamiecenia sytuacji pod dywan? W takich sytuacjach i ja czuję się odpowiedzialny, by zapewnić żołnierzom ochronę – mówił prezydent Andrzej Duda w związku z zatrzymaniem żołnierzy przy granicy z Białorusią.

Prezydent kilka razy podkreślił, że sprawa jest bardzo bulwersująca. – W ostatnim czasie nasi żołnierze szereg razy byli zaatakowani przez napastników ze strony białoruskiej. Bulwersujące jest to, w jaki sposób doszło do zatrzymania, de facto aresztowania. Było to bardzo ostre zatrzymanie. Żołnierze to dziś obrońcy granic RP, pełnią służbę w bardzo trudnych i nieprawdopodobnie wyczerpujących psychicznie warunkach. (...) Jest to sprawa, która musi zostać wyjaśniona –zaznaczył.

Na przełomie marca i kwietnia przy granicy polsko-białoruskiej doszło do skandalu. Żandarmeria Wojskowa miała zatrzymać trzech żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze w kierunku napierającej grupy migrantów.

–Trzech chłopaków z kompanii wyprowadzono w kajdankach jak bandytów. Wobec dwóch z nich ruszyły postępowania, zostali zawieszeni (...) – mówiło źródło Onetu.

