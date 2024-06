Nie tylko „ślonsko godka”. „Wykastrowaliście Śląsk! Górnik to największe zło, wielki wstyd”

Stworzono narrację, w której roszczeniowy górnik, w dodatku wydobywający paliwa kopalne i przyczyniający się do efektu cieplarnianego, to największe zło, to wielki wstyd. I to jest chyba także powód takiego pośpiesznego pozbywania się śladów z przeszłości: ma nie zostać nic, co by przypominało o historii Śląska. Dobrze, że dziadkowie opowiadają jeszcze wnukom, o czasach, o których się już nie chce pamiętać – mówi Marek Stańczyk, fotograf Górnego Śląska, archiwizator likwidowanych obiektów poprzemysłowych w całym regionie Śląska.

Krystyna Romanowska: Ile szybów kopalnianych zostało w śląskim krajobrazie? Marek Stańczyk: Może ze trzydzieści-czterdzieści. A ponad trzysta trzydzieści zlikwidowano po roku 1988. Po co nam szyby, skoro nie ma już czynnych kopalni? Są dwie przyczyny: pierwsza – zostawia się czasem po zlikwidowanej kopalni szyb, by móc kontrolować wody dołowe i przeciwdziałać powodziom. Druga ważna kulturowo – aby pamiętać o naszej ponad 200-letniej historii i śląskiej tożsamości. Jeżeli tyle się mówi o „śląskiej godce”, to dlaczego bezmyślnie niszczy się bezcenne zabytki przemysłowe i dosłownie przerabia na żyletki nie dbając o stosowne procedury, zabezpieczenia, czy nie ratując dokumentacji dotyczącej kopalń. Żeby wiedzieć, że szyby kopalniane służyły do tego, że szolą (a nie windą!) zjeżdżali do kopalni górnicy i w ten sam sposób wjeżdżali na powierzchnię. W 2008 roku, kiedy dokumentowałem obiekty po kopalni „Barbara” w Chorzowie, słyszałem od tamtejszego pracownika, że fadroma (spychacz) zgarniała wszystkie tomy dokumentów, akty, rysunków technicznych wyrzucanych przez okno. Wszystko trafiało do szybu lub na spalenie w kotłowni. Sam widziałem jak pęd powietrza był tak ogromny, że papiery wyfruwały z szybu, ponownie do niego trafiając już zasysanym powietrzem.