Tym filmem Kurski chciał zniszczyć Tuska? Ujawniono niepublikowany materiał

„Goniec” dzieło TVP poświęcone Donaldowi Tuskowi nazywa „propagandowym paszkwilem” i podaje, że na jego stworzenie przeznaczono kilkaset tysięcy złotych. Ostatecznie cały materiał trafił do archiwum i nie został nigdy wykorzystany. Jak dowiadujemy się na portalu, chodzi o niemal gotowy film, w którym Tusk miał być zobrazowany jako człowiek żywiący nienawiść do Polski, posłuszny Niemcom i odpowiedzialny za śmierć Lecha Kaczyńskiego.

Kurski zlecił film atakujący Tuska

Omawiane tutaj „dzieło” powstawało w roku 2018 i było szykowane na powrót Donalda Tuska do krajowej polityki. Pod koniec 2017 roku ówczesny prezes TVP Jacek Kurski miał pisać do reżyserki Ewy Świecińskiej, że jej materiał jest dla niego priorytetem. Ta sama artystka stała za propagandowym filmem o tytule „Pucz”, w którym sugerowano, że ówczesna opozycja próbowała obalić rząd PiS.

– Montując ten film, wstydziliśmy się, że to tak wygląda. Nie dlatego, że to chamska, tępa propaganda robiona za publiczne pieniądze na polityczne zlecenie, tylko że… to jest tak słabe – stwierdził w rozmowie z „Gońcem” były pełnomocnik zarządu TVP Piotr Kania. Jego słowa potwierdzałby fakt, że wspomniany film nigdy nie ujrzał światła dziennego.

O swoim filmie nie chciała mówić nawet Świecińska. „Nie jestem już pracownikiem Telewizji Polskiej. Proszę wszelkie pytania kierować do działu komunikacji z mediami TVP” – pisała w mailu do dziennikarzy „Gońca”.

Jedynie Piotr Kania pod nazwiskiem przedstawił swój pogląd na sprawę. – Ja nie pamiętam tego, żeby film był przygotowywany w wielkiej tajemnicy. Przecież każdego dnia widzowie TVP byli karmieni hejtem wymierzonym w Platformę. I za tym stały setki osób. Oni też mieliby się z tym ukrywać? – pytał.

– Na Woronicza trudno coś ukryć. Ktoś podpisuje kosztorysy, ktoś zatwierdza budżet. Kierownicy planu, produkcji, ekipa beauty. Wszyscy plotkują, wszyscy coś knują – dodawał. – Ponadto, w kręgach PR-owców pracujących dla PiS, wiele się mówiło, że ten film powstaje. Wszyscy na niego czekali – podkreślał.

Dlaczego ujawniono film Kurskiego?

„Goniec” zdecydował się na opublikowanie 51-minutowego filmu na swoim kanale na YouTube bez pytania TVP o zgodę. Jako argument podano, że była to propaganda za publiczne pieniądze, o której obywatele mają prawo wiedzieć – powołano się w tym wypadku na interes publiczny. Podkreślono, że propaganda i manipulacja to zaprzeczenie dziennikarskiej rzetelności, więc nie podlega ochronie prawnej przewidzianej dla „normalnych produkcji”.

