Pogoda w niedzielę może zaskoczyć. Alert przed niebezpiecznymi zjawiskami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Alert dotyczy woj. podkarpackiego, lubelskiego, niektórych powiatów woj. mazowieckiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Może tam zagrzmieć, a w czasie odpadów spaść 15-30 mm deszczu.

Mieszkańcy tych obszarów mogą spodziewać się drobnego gradu oraz silnego wiatru, który osiągnąć może w porywach 70 km/h. Ostrzeżenia są ważne w godzinach od 12 do 21 w niedzielę, a prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk oceniono na 85 procent.

Z prognoz IMGW dotyczących całego obszaru naszego kraju wynika, ze w niedzielę wystąpi więcej chmur, przelotny deszcz i burze, także z gradem. W burzach opady do 20-30 mm i porywy wiatru do 60-70 km/h. Temperatura maksymalna od 22°C do 26°C, chłodniej w pasie od Pomorza po Małopolskę, od 17°C do 21°C.

Prognoza na niedzielę. Popada, ale nie wszędzie

Synoptyk ICM UW wyjaśnia, że przemieszczający się zna Wysp Brytyjskich front jeszcze dziś podzieli Polskę na obszary deszczowe z dużym zachmurzeniem i obszary słoneczne z niewielkim zachmurzeniem i bez opadów. Zdaniem Krzysztofa Maksymiuka dopiero nocą dostaniemy się w obszar podwyższonego ciśnienia i w całym kraju opady będą zanikać.

Jak przekonuje, Polska zachodnia pozostaje w umiarkowanej, południowo-zachodniej cyrkulacji, ale już centrum i wschód kraju dostaje się cyrkulację bardziej południową z napływem coraz cieplejszych i wilgotnych mas powietrza polarnego o umiarkowanym potencjale chwiejności.