W tej kwestii Polacy są coraz bardziej otwarci. Chodzi o postulaty LGBT+

Instytut badań społecznych Ipsos opublikował wyniki międzynarodowego badania LGBT+ Pride 2024, w którym pytał m.in. o widoczność osób LGBT+ oraz stosunek do różnych postulatów dotyczących tego środowiska.

Stosunek do LGBT+. Czy Polacy są za legalizacją małżeństw osób jednej płci?

W podsumowaniu wyników czytamy, że w Polsce utrzymuje się wysokie poparcie dla legalizacji związków osób jednej płci. Dowolną formę tej legalizacji popiera 67 proc. respondentów, z czego 39 proc. opowiada się za możliwością zawierania małżeństw jednopłciowych. Kolejne 28 proc. ankietowanych popiera inną formę legalizacji związków.

Nadal blisko połowa Polaków (44 proc.) sprzeciwia się prawu par jednopłciowych do adoptowania dzieci, a 41 proc. jest za tym postulatem. W porównaniu do wyników z 2021 r. poparcie dla adopcji dzieci przez osoby tej samej płci wzrosło o 8 punktów procentowych.

Zmianę widać także w podejściu do publicznego okazywania sobie uczuć przez pary jednopłciowe (np. pocałunki, trzymanie się za ręce). Co trzeci polski badany (33 proc.) nie ma z tym problemu, co stanowi wzrost o 8 punktów procentowych w stosunku do badania z 2021 r. Jest to największy wzrost wśród wszystkich badanych krajów.

W sondażu pytano też o ocenę sytuacji osób transpłciowych. 61 proc. badanych uważa, że doświadczają one dużej dyskryminacji w naszym społeczeństwie. 41 proc. zgodziło się ze stwierdzeniem, że system ubezpieczenia zdrowotnego powinien pokrywać koszty korekty płci.

W rankingu organizacji ILGA-Europe pod względem prawodawstwa przyjaznego osobom LGBT+ w Europie Polska zajęła miejsce w piątej dziesiątce państw (41. z 49), a mniej punktów od niej otrzymały następujące kraje: San Marino (15 proc.), Monako (14 proc.), Białoruś (11 proc.), Armenia (9 proc.), Turcja (5 proc.). Na szarym końcu pod względem przyjaznego LGBTI prawodawstwa znalazły się Azerbejdżan (2 proc.) i Rosja (2 proc.).

Badanie IPSOS przeprowadzono w dniach od 23 lutego 2024 r. do 8 marca 2024 r., metoda CAWI, na próbie mieszkańców 26 wybranych państw (łącznie N=18.515, w tym N=500 w Polsce).



