Dwa tajemnicze zgony w Warszawie mają jedną przyczynę? Sytuacja jest alarmująca

W nocy 30 maja, z okna jednej z kamienic w centrum Warszawy wyskoczył młody mężczyzna. Na miejsce wezwano policję. 25-latek, mimo upadku z dużej wysokości, zachowywał się względem funkcjonariuszy agresywnie. Mimo wydawanych poleceń nie chciał im się podporządkować, więc postanowili użyć wobec niego siły – obezwładnili go. Po pewnym czasie stracił przytomność. Mundurowi natychmiast zaczęli udzielać mu pomocy, aż na miejsce przyjechał wezwany uprzednio zespół ratownictwa medycznego. Gdy jego stan się poprawił, przetransportowano go do pobliskiej placówki medycznej. Gdy zbadano 25-latka, okazało się, że ma złamany kręgosłup w rejonie odcinka szyjnego i stłuczone płuco. Wyszło też na jaw, że jest pod wpływem narkotyków. Zmarł 31 maja. Policjanci przeszukali jego mieszkanie, gdzie natrafili m.in. na mefedron – opisuje „Gazeta Wyborcza”.

Te narkotyki stają się coraz bardziej popularne

Dwa tygodnie później miało miejsce kolejne niepokojąca sytuacja. 14 czerwca półnagi mężczyzna przemierzał jedną z dzielnic – Ochotę. W pewnym momencie zaczął niszczyć czyjeś mienie (zaparkowany samochód). Zaczepiał też ludzi – pobił dwie osoby. Gdy na miejsce wezwano mundurowych, zaczął zachowywać się agresywnie. Tak, jak 25-latek, nie stosował się do poleceń policjantów, więc użyli siły. Został obezwładniony. Na miejsce wezwano karetkę, a następnie przetransportowano go do jednego ze szpitali psychiatrycznych. W pewnym momencie przestał oddychać (stało się to niedługo po tym, gdy otrzymał leki uspokajające). Wtedy natychmiast zaczęto reanimować mężczyznę, ale mimo tego zmarł 15 czerwca.

Sytuacja w stolicy robi się coraz bardziej nieciekawa. – W ciągu kilku, może kilkunastu miesięcy, coraz więcej osób jest zatrzymywanych z dużą ilością narkotyków. Chodzi przede wszystkim o mefedron, kokainę, a także marihuanę – powiedział w rozmowie z „GW” prokuratora Piotr Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Fentanyl. Służby zabezpieczyły 1/4 kilograma substancji w ciągu ponad 26 miesięcy

W Polsce coraz popularniejszy staje się też inny narkotyk – fentanyl, który jest niezwykle groźny dla zdrowia. Jak wskazuje Komenda Główna Policji, od stycznia 2022 do połowy kwietnia 2024 roku służby zabezpieczyły ponad 252 grama substancji.

Warto w tym kontekście powiedzieć, że jeden gram fentanylu jest w stanie zabić kilkaset osób. Zabezpieczona przez policję ilość, choć wydaje się niewielka, to jednak mogłaby zgładzić całe miasto – takie jak Tarnów, Kalisz czy Koszalin.

