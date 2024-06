Ciała dwóch osób na klatce w Krakowie. Syn ofiar trafił w ręce służb

W czwartek 20 czerwca w godzinach porannych do krakowskiej policji dotarło tragiczne zgłoszenie. Funkcjonariusze otrzymali informację, że na klatce schodowej jednego z bloków na Olszy w Prądniku Czerwonym znajdują się dwie ciężko ranne osoby. – Po wejściu do budynku policjanci zastali ciała nieżyjących osób w starszym wieku. Ofiary to małżeństwo, które ma około 60 lat – przekazał Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

W związku ze sprawą doszło do zatrzymania 38-letniego mężczyzny. – To najprawdopodobniej syn ofiar. Jest on podejrzany o popełnienie przestępstwa – wyjaśnił krakowski policjant.

Według wstępnych doniesień 38-latek zaatakował swoją matkę i ojca na klatce schodowej. Motywy działania zatrzymanego mężczyzny pozostają na razie nieznane. Na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratora, pracują policyjni technicy i grupa dochodzeniowo-śledcza, których zadaniem jest ustalenie dokładnych okoliczności tragicznych wydarzeń.

Wkrótce więcej informacji.

