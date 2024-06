Incydent z udziałem wojskowego samolotu. Maszyna uszkodziła dachy domów

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w czwartek 20 czerwca w okolicach wsi Szaleniec (powiat malborski) doszło do zdarzenia lotniczego z udziałem samolotu MiG-29.

Incydent z udziałem wojskowego samolotu. „Doszło do przekroczenia prędkości dźwięku”

„Przed godziną 10.00 w trakcie wykonywania lotu szkolnego na samolocie MiG-29 z 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego, doszło do przekroczenia prędkości dźwięku podczas lotu na wysokości około 1000 stóp. Na skutek uderzenia fali dźwiękowej doszło do uszkodzenia pokryć dachowych w kilku budynkach” – czytamy w komunikacie, który został opublikowany na oficjalnym profilu DGRSZ na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Jak podano, zgodnie z obowiązującymi procedurami dalsze czynności prowadzi Placówka Żandarmerii Wojskowej w Malborku oraz Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. „Informujemy, jednocześnie że Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej pokryją wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzonych budynków dochowując najwyższej staranności, aby przywrócić stan sprzed zdarzenia” – podało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Kolejny incydent w powietrzu. Lot szkolny i utrata zbiornika paliwa

To nie pierwszy incydent w ostatnich tygodniach, do którego doszło z udziałem samolotu MiG-29. Poprzednie zdarzenie, o którym poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, miało miejsce 22 maja w okolicach Kurowa Braniewskiego. Wówczas w trakcie wykonywania lotu szkolnego doszło do utraty pustego zbiornika paliwa, który spadł kilkaset metrów od zabudowań. Jak przekazano, ze wstępnych ustaleń wynika, że postępowanie pilotów odbyło się zgodnie z obowiązującymi procedurami. W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany.

Czytaj też:

Rosja przeprowadziła atak blisko polskiej granicy. Mer przekazał informacje o stratachCzytaj też:

Zwiększona aktywność Rosjan nad Bałtykiem. Latają bez sygnału, ukrywają obecność