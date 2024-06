Eksplozja w zakładach azotowych w Puławach. Są doniesienia o rannych

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek 24 czerwca w godzinach popołudniowych na terenie Zakładów Azotowych Puławy. Z informacji dyżurnego lubelskiej straży pożarnej wynika, że na linii produkcyjnej amoniaku miał miejsce wybuch. Jak podało RMF FM, do wypadku doszło podczas uruchamiania podgrzewacza. Maciej Falandysz zapewnił, że eksplozja była niewielka.

Puławy. Eksplozja w zakładach azotowych

W wyniku wybuchu rannych zostało dwóch pracowników. Jeden z nich ma lżejsze obrażenia. Został opatrzony ambulatoryjnie i przetransportowany do szpitala w Puławach. Stan drugiego poszkodowanego jest nieco cięższy, dlatego został on przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala specjalistycznego w Łęcznej.

Na miejscu działają służby: pogotowie, policja i straż pożarna oraz zakładowa straż pożarna. – Działania Państwowej Straży Pożarnej ograniczały się w tej sprawie do zabezpieczenia miejsca lądowania LPR i pomocy w przetransportowaniu poszkodowanego do śmigłowca. Na miejscu działa straż zakładowa – podkreślił starszy kapitan Konrad Wójcik.

Wybuch w zakładach azotowych w Puławach

Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do eksplozji. Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia zajmują się lokalne służby. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mimo wybuchu nie doszło do uszkodzeń aparatów na instalacji.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA to grupa chemiczna, specjalizująca się w wielkotonażowej produkcji nawozów azotowych. Zakłady działają od 4 czerwca 1966 r. Obecnie zatrudnionych jest w nich ponad 3,4 tys. pracowników.

