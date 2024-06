Jacek Karnowski dołącza do rządu Donalda Tuska. Wiadomo, czym się będzie zajmował

Kancelaria Premiera poinformowała, że w gabinecie Donalda Tuska pojawił się nowy polityk. Na wniosek minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz premier powołał Jacka Karnowskiego na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Na razie nie wiadomo, jakim dokładnie obszarem będzie się zajmował nowy wiceminister.

Jacek Karnowski dołączył do rządu Donalda Tuska

Samo wejście byłego prezydenta Sopotu do rządu nie jest wielkim zaskoczeniem. Od wielu dni pojawiały się spekulacje, że to właśnie ten polityk ma największe szanse na zastąpienie Jacka Protasa, który startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego i uzyskał mandat europosła.

Jacek Karnowski na razie dość oszczędnie skomentował swój awans. „Bardzo dziękuję panu premierowi ⁦Donaldowi Tuskowi i pani minister Pełczyńskiej za zaufanie” – napisał polityk Koalicji Obywatelskiej w mediach społecznościowych a do posta dodał skan pisma z ministerialną nominacją oraz wspólną fotografię z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.

Byłemu prezydentowi Sopotu pogratulowała m.in. Aleksandra Dulkiewicz. „Moje wielkie gratulacje Jacku! Gdańsk i województwo pomorskie pękają z dumy! Powodzenia” – podkreśliła prezydentka miasta.



