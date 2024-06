Policjant otrzymał niepokojący telefon. Mężczyznę udało się uratować

Policjanci poinformowali, że funkcjonariusze z Zakopanego we współpracy z oficerem Komendy Powiatowej Policji w Tarnogórskich Górach, a także jego zastępcą przyczynili się do uratowania mieszkańca Śląska.

Pilnie rozpoczęli poszukiwania. Skontaktowali się z TOPR-em

Mężczyzna zaginął 20 czerwca późnym wieczorem. Wcześniej poinformował swojego tatę o tym, co zamierza – i to właśnie on zwrócił się do policjantów z prośbą o pomoc.

Nikt nie wiedział, gdzie może znajdować się mężczyzna. By go odnaleźć, służby kontaktowały się między innymi z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, a także jeszcze raz z jego ojcem, by ostatecznie wytypować miejsce. Ustalono, że najprawdopodobniej znajduje się w Tatrach. Wtedy też o całej sprawie powiadomili TOPR (Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe). Ratownicy natomiast – choć policjantom wcześniej się to nie udawało – dodzwonili się do 44-latka.

Ustalono, jakim pojazdem przemieszcza się mężczyzna. Zakopiańscy funkcjonariusze zdołali go odnaleźć w jednym z hoteli na terenie Zakopanego. W momencie odnalezienia był nieprzytomny. Policjanci zaczęli więc udzielać mu pomocy. Następnie przejął mężczyznę wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego. 44-latek ostatecznie trafił do jednego ze szpitali, skąd w piątek „nadeszły wspaniałe informacje”. „Pomoc zaangażowanych w akcję poszukiwawczą policjantów przyszła na czas” – czytamy.

Czytaj też:

Auto potrąciło matkę i dziecko. 40-latka nie żyje, 5-latka jest w ciężkim stanieCzytaj też:

Przeżył, dryfując na krze. Rzeźba psa z niezwykłą historią odsłonięta

Myśli samobójcze, depresja? Tu znajdziesz pomoc

Jeśli zmagasz się z myślami samobójczymi, nie wahaj się szukać wsparcia! Pamiętaj, że istnieje szereg ludzi oraz instytucji, które są w stanie pomóc ci w każdym problemie.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia twojego bądź drugiej osoby zadzwoń pod numer alarmowy – 112.

Warto wiedzieć, że fachową i bezpłatną pomoc psychologiczną można uzyskać również pod jednym z wybranych telefonów:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (całodobowo) 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (całodobowo) 800 12 12 12

Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (całodobowo) 800 70 2222

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (całodobowo) 800 12 00 02

Infolinia pomocowa dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów (całodobowo) 800 080 222

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 10

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00

Policyjny Telefon Zaufania 800 12 02 26

Możesz także skorzystać z pomocy w poradniach zdrowia psychicznego. Kontakt do takiego miejsca znajdziesz w Internecie, wpisując w wyszukiwarce „poradnia zdrowia psychicznego” oraz swoje miasto/województwo. Jeśli potrzebujesz pilnej konsultacji psychiatrycznej, możesz udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego.