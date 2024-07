Strategiczny samolot zwiadowczy nad Polską. Ujawniono, jaki jest jego cel

NATO ponownie rozmieściło samoloty wczesnego ostrzegania i kontroli powietrznej w przestrzeni powietrznej nad Polską w celu monitorowania nieba nad Ukrainą. Sojusz Północnoatlantycki twierdzi, że rozmieszczenie wojsk będzie wspierać wzmocnioną obecność NATO w regionie i monitorować rosyjską aktywność wojskową – poinformował portal UK Defence Journal.

– Oficjalnie wszelkie zebrane dane wywiadowcze są wysyłane tylko do krajów NATO, ale wszyscy wiedzą, że niektóre z tych krajów szybko dzielą się informacjami z Ukrainą, umożliwiając im przeciwdziałanie nadchodzącym atakom. Zachodnie dane wywiadowcze dają Ukrainie możliwość szybszego reagowania – wyjaśnił były oficer sił powietrznych Wielkiej Brytanii, pragnący zachować anonimowość.

Rzecznik NATO o AWACS

– Ponieważ nielegalna wojna Rosji w Ukrainie nadal zagraża pokojowi i bezpieczeństwu w Europie, nie może być wątpliwości co do determinacji NATO, aby chronić i bronić każdego centymetra terytorium Sojuszu – mówiła rzeczniczka Paktu Północnoatlantyckiego Oana Lungescu o podobnym rozmieszczeniu w zeszłym roku. – Nasze systemy AWACS mogą wykrywać samoloty w odległości setek kilometrów, co czyni je kluczowym elementem odstraszania i obrony NATO – dodała.

W odpowiedzi na wojnę Rosji w Ukrainie Pakt Północnoatlantycki zwiększył swoją obecność powietrzną w Europie Wschodniej o dodatkowe myśliwce, samoloty obserwacyjne i tankowce. Od lutego 2022 r. natowskie samoloty AWACS prowadzą regularne patrole nad Europą Wschodnią i regionem Morza Bałtyckiego w celu śledzenia rosyjskich samolotów bojowych w pobliżu granic NATO.

Ukraina zestrzeliła rosyjskie AWACS

Ambasada Ukrainy w Polsce poinformowała w piątek 28 czerwca, że ostatnio Ukraina zestrzeliła dwa rosyjskie samoloty klasy AWACS. „Stało się to po raz pierwszy w historii ludzkości. Żadnemu innemu państwu nigdy wcześniej nie udało się wyeliminować tego rodzaju strategicznego samolotu zwiadowczego. Ukraina to zrobiła. Dwukrotnie” – podkreślono.

