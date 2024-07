Dramatyczne sceny nad wodą. 15-latka nie żyje

W niedzielę 30 czerwca dyżurny częstochowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o utonięciu 15-latki. Jak podano w policyjnym komunikacie, dziecko wraz z matką i rodzeństwem przebywało przy akwenie na ul. Amonitowej w Częstochowie. Po wyciągnięciu nastolatki z wody przystąpiono do resuscytacji, która spowodowała przywrócenie oddechu.

Dziewczynka wraz z matką została przetransportowana do szpitala. Niestety, w nocy dziecko zmarło. Wyjaśnianiem okoliczności sprawy zajmują się częstochowscy śledczy pod nadzorem prokuratora.

Policja apeluje. „Niezmiennie prosimy o rozwagę”

Przy okazji tej tragedii policja po raz kolejny zaapelowała do odbiorców. „Pomimo naszych licznych apeli, każdego roku dochodzi do wielu wypadków i tragedii nad wodą. Utonięcie osoby zawsze niesie za sobą ogromną rozpacz i żal wśród rodziny i bliskich. W większości wypadków nad wodą można uniknąć. Pamiętajmy, że to my w pierwszej kolejności odpowiadamy za bezpieczeństwo nas samych i osób będących pod naszą opieką. Niezmiennie prosimy o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą oraz o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa” – czytamy.

Funkcjonariusze zamieścili również kilkupunktową listę „zasad bezpieczeństwa nad wodą”:

nigdy nie zostawiaj dzieci bez opieki i pilnuj je wszędzie – nad morzem, jeziorem czy przydomowym basenie;

pływaj tylko w miejscach strzeżonych, nadzorowanych przez ratowników wodnych;

przestrzegaj regulaminu kąpieliska oraz stosuj się do uwag i zaleceń ratownika;

nigdy nie pływaj / nie uprawiaj sportów wodnych po spożyciu alkoholu;

nie skacz do wody w miejscach niewyznaczonych – grozi to śmiercią lub kalectwem;

korzystając ze sprzętu pływającego, zawsze zakładaj kapok;

zawsze zachowuj zdrowy rozsądek i nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich.

