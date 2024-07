Trzymaj się „zasady 55 proc.”. Pleśń nigdy nie pojawi się w twoim mieszkaniu

Redakcja niemieckiego portalu wskazuje na „zasadę 55 procent”.

Otwieraj okna tylko dwa razy dziennie. Kiedy?

W artykule gofeminin.de czytamy, że regularna wymiana ciepłego powietrza na chłodniejsze w mieszkaniu to bardzo istotna kwestia i w zasadzie sprowadza się ona do dwukrotnego uchylenia okien i drzwi w ciągu dnia. Pierwszy raz trzeba otworzyć je wczesnym rankiem – mowa o godzinie 5-7 rano, a drugi – późnym wieczorem, nawet po godz. 22-23. Wystarczy 15 lub 20 minut wietrzenia – w zależności od wielkości domu i innych jego cech.

Tak sytuacja przedstawia się latem, w przeciwieństwie do zimy – wówczas zaleca się otwierać okna nawet kilka razy dziennie, na 4-5 minut.

Gofeminin wskazuje, że dwukrotne, dłuższe otwieranie okien latem minimalizuje ryzyko powstania pleśni. Zbyt często wpuszczanie ciepłego powietrza, które pochłania więcej wilgoci, spowoduje, że ta osadzi się z czasem na ścianach, meblach czy elementach wystroju. A potem zacznie rosnąć.

Rano i późnym wieczorem powietrze jest chłodniejsze. Przykład to choćby 12 lipca, dzień publikacji artykułu – o godz. 6 rano termometry wskazują 16 stopni Celsjusza, a o godz. 12 – już 27℃. Szczególnie dużym błędem jest wielogodzinne wietrzenie, które z pewnością doprowadzi do wzrostu wilgoci.

Pleśń to wróg człowieka. Może wywołać szereg objawów chorobowych

Jak sprawdzić, czy dobrze wietrzymy mieszkanie? Wystarczy kupić cyfrowy higrometr, który wskazuje temperaturę i wilgotność. Prosty sprzęt, który będzie spełniał swoją podstawową funkcję, kupimy już za 20-30 złotych. Gofeminin przypomina, że wilgotność w pokojach powinna oscylować wokół 55 proc. Wyższa, przekraczająca 60 proc., stwarza ryzyko powstania toksycznego grzyba.

Co, jeśli w łazience nie ma okna? To nie jest optymalna sytuacja, ale powinno wystarczyć pozostawianie otwartych drzwi – na kilka minut, by „wilgotność resztkowa mogła się ulotnić” – czytamy.

Warto dodać, że pleśń zwykle pojawia się w pomieszczeniach, które są źle wentylowane, nieszczelne (przez co regularnie dostaje się do nich wilgoć, np. w trakcie deszczu). Grzyb rośnie na materiałach, które są bogate w substancje organiczne, jak np. dywany, tapety, kartony, drewno, materiały budowlane i wykończeniowe. Zastój powietrza sprzyja jej powstawaniu.

Pleśń może wywołać szereg objawów chorobowych, np. reakcje alergiczne (katar, zaczerwienienie oczu, wysypki skórne, astmatyczne objawy), a także wywoływać rozległe stany zapalne dróg oddechowych (po długotrwałej ekspozycji).

Jeśli to nie pomoże, skorzystaj ze specjalnego urządzenia

Jeśli w wyrównaniu poziomu wilgotności w pomieszczeniu nie pomaga zalecane otwieranie okien i drzwi, być może trzeba wyposażyć mieszkanie w odwilżacze. Pamiętajmy, by regularnie wietrzyć łazienkę i kuchnię – gdzie wykwity pojawiają się najczęściej. Po każdym skorzystaniu z prysznica/wanny należy otworzyć drzwi, a także gotować przy uruchomionym nawiewie okapu kuchennego.

Czytaj też:

Ostrzeżenia przed burzami w całej Polsce. Wichury, grad i... trąba powietrzna?Czytaj też:

Te lody się nie topią. Powodem sekretny dodatek