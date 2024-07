Giertych nie głosował w sprawie dekryminalizacji aborcji. Tak się tłumaczy

Sejm odrzucił projekt nowelizacji kodeksu karnego, zakładający dekryminalizację i depenalizację aborcji do dwunastego tygodnia ciąży oraz pomocy w jej przerywaniu. Za propozycją zagłosowało 215 posłów, przeciw – 218, a dwie osoby się wstrzymały. Głosu w tej sprawie nie oddał Roman Giertych.

„Dzisiaj ze względu na szacunek do poglądów jednak zdecydowanej większości wyborców KO oraz do dyscypliny klubowej postanowiłem nie brać udziału w głosowaniu nad projektem Lewicy” – uzasadnił swoją decyzję we wpisie opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter).

