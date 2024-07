Nieczytelne oświadczenie majątkowe Patryka Jakiego. Nawiasy z tajemniczymi dopiskami

Patryk Jaki złożył oświadczenia majątkowe. To, które jest dostępne na stronie polskiego Sejmu, wypełnił odręcznie. Z uwagi na charakter pisma polityka jest ono praktycznie nieczytelne. Ciężko rozszyfrować np. jakie środki europoseł PiS zgromadził w polskiej walucie. Zgodnie z oświadczeniem majątkowym za 2023 r. było to ok. 950 tys. zł. Teraz prawdopodobnie jest to ok. 730 tys. zł. Kwota była jednak poprawiana.

Oświadczenie majątkowe Patryka Jakiego. Spore oszczędności, nieruchomości i auta

Odczytać można za to środki zgromadzone przez Jakiego w walucie obcej – to ok. 100 tys. euro (428,2 tys. zł). Kolejny punkt to papiery wartościowe. Tu widnieje kwota ok. 152 tys. zł. trudno za to rozszyfrować, co znajduje się przed tą sumą. Widać też, że polityk Suwerennej Polski posiada ok. 25,165 tys. zł. Szczegóły są jednak nieczytelne. Jaki zamieścił obok tego w nawiasie inne dopiski, które ciężko odczytać. Do tego punktu dopisał też kolejne nieczytelne notatki.

Z kolejnego punktu można się dowiedzieć, że europoseł PiS ma razem z żoną dom o powierzchni ok. 240 m kw. o wartości 1,3 mln zł i mieszkanie o powierzchni 130 m kw. o wartości ok. 1,3 mln zł. Jaki niżej też zamieścił dwa dopiski. Wracając do jego poprzedniego oświadczenia możemy się domyślić, że jest ono w budowie i polityk Suwerennej Polski zapłacił już dwie raty. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku połowy bliźniaka o powierzchni 132 m kw., wartości mln zł i pięciu zapłaconych ratach.

Patryk Jaki zamieścił oświadczenie majątkowe. Miejscami trudno je rozszyfrować

Jeśli chodzi o pozostałe dochody to Jaki wyszczególnia tu pieniądze z PE. Dzieli je na pensję – ok. 120 303, 65 euro (ok. 515 tys. zł) i dietę – 338 euro za dzień pracy, czyli ok. 1 447 zł. Europoseł PiS wspomniał także o innych dochodach w wysokości ok. 40 tys. zł. Tutaj także pomocne jest poprzednie oświadczenie majątkowe, aby zrozumieć, że to kwota za działalność internetową na platformie YouTube.

Jaki ma też dwa samochody. Volvo S90 z 2018 r. o wartości ok. 120 tys. zł i Citroena C4 Picasso z 2019 (?) r. o wartości 33 tys. zł. Dopiski polityka Suwerennej Polski przy tej rubryce są także trudne do rozszyfrowania. Z kolei z oświadczenia majątkowego na stronie PE możemy się dowiedzieć jeszcze, że Jaki był wykładowcą akademickim. Roczny dochód za trzy lata pracy przed objęciem mandatu do europarlamentu wyniósł w przybliżeniu tysiąc zł.

