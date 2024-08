15 sierpnia to podwójne święto w Polsce – kościelne (Wniebowstąpienie Maryi Panny i Matki Boskiej Zielnej) oraz państwowe (Święto Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej). Jednocześnie jest to początek tzw. długiego weekendu sierpniowego, popularnie nazywanego sierpniówką.

Tysiące Polaków wyjadą nad morze, w góry czy na Mazury, by skorzystać z ostatnich dni lata. Kurorty przeżywają oblężenie, a ceny noclegów mocno wywindowały do góry. Mimo wysokich cen wiele osób decyduje się na spędzenie kilku dni w kurorcie, traktując to jako ostatnią szansę na wakacyjny odpoczynek przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Czy czwartek 15 sierpnia to dzień wolny od pracy?

15 sierpnia to święto, a zatem dzień wolny od pracy. Tego dnia zamknięte są intytucje, gmachy publiczne, urzędy, placówki pocztowe i sklepy, co oznacza, że nie załatwimy żadnych spraw i nie zrobimy zakupów. Warto przygotować się na długi weekend wcześniej, bo w środę wieczorem w marketach i dyskontach mogą być duże kolejki.

Czy piątek 16 sierpnia to dzień wolny od pracy?

Długi weekend nie oznacza jednak, że wszyscy będą mieli cztery dni wolne. Wolnością nacieszą się ci, którzy wezmą w pracy jeden dzień urlopu wypoczynkowego. Piątek 16 sierpnia nie jest dniem wolnym od pracy, a pracownicy, którzy nie wypełnili wniosków urlopowych, muszą normalnie stawić się w pracy.

Czy 16 sierpnia sklepy będą otwarte?

16 sierpnia czynne będą również urzędy i sklepy. Tego dnia spokojnie uzupełnimy zapasy przed niedzielą, która nie jest handlowa.

