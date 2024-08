Matki Boskiej Zielnej. Czy 15 sierpnia sklepy są otwarte?

15 sierpnia to Wniebowstąpienie Maryi Panny, święto Matki Boskiej Zielnej i Święto Wojska Polskiego. Tego dnia nieczynne są instytucje, urzędy i sklepy, firmy zamknięte. Wierni Kościoła Katolickiego powinni uczestniczyć w mszy świętej, bo to święto nakazane w Kościele Katolickim, a miłośnicy militariów mogą obserwować parady wojskowe i wziąć udział w uroczystościach w wielu miejscach w kraju.

Wniebowstąpienie Maryi Panny – co to za święto?

15 sierpnia to jedno z najważniejszych świąt maryjnych, które upamiętnia wniebowstąpienie Maryi Panny. Zgodnie z doktryną Kościoła Katolickiego, matka Jezusa Chrystusa została zabrana do nieba razem z ciałem, nie tylko duszą. W kościołach odbywają się uroczyste msze święte, a w parafiach pod wezwaniem Maryi Panny odpusty.

Tego samego dnia wierni Kościoła Katolickiego przynoszą do kościołów bukiety kwiatów, kłosy zbóż i plony, by podziękować Matce Bożej za urodzajny rok. Jest to zatem podwójne święto, bardzo ważny dzień dla katolików.

Czy 15 sierpnia sklepy są otwarte?

Ze względu na to, że 15 sierpnia obchodzimy święto maryjne i wojskowe, a więc państwowe, sklepy są nieczynne. Duże galerie handlowe i małe sklepiki nie przyjmują klientów, co oznacza, że tego dnia nie zrobimy zakupów. Nieczynne są także wszelkie instytucje, nie załatwimy żadnych spraw urzędowych.

Gdzie zrobimy zakupy 15 sierpnia?

15 sierpnia czynne mogą być jedynie niewielkie sklepy, w których właściciel stanie za ladą lub te lokale handlowe, które mają status placówki pocztowej (np. Żabka, Carrefour Express i inne mniejsze sieci).

15 sierpnia w tym roku przypada w czwartek i dla wielu osób rozpoczyna długi weekend. W piątek, 16 sierpnia, sklepy będą jednak czynne normalnie, dlatego bez problemu zrobimy niezbędne zakupy przed weekendem.

Czytaj też:

Matki Boskiej Zielnej. Czy 15 sierpnia to dzień wolny od pracy?Czytaj też:

Wolne w piątek 16 sierpnia? Firmy zapominają o ważnej zasadzie